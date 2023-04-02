НДС на горючее возвращают: какой будет цена в апреле

Еще в сентябре 2022 года правительство приняло законопроект, вернувший акциз на горючее. Однако уже в июле 2023 года вернут и НДС на прежний уровень, то есть с 7% до 20%.

Читайте также Пенсии выше, новые тарифы и другие правила для выезда мужчин за границу: что изменится с 1 апреля

По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, решение об отмене акциза и уменьшении ставки НДС было ошибочным. Из-за этого немало нелегальных "бочек выросли, как грибы после дождя".

Несмотря на это, с начала 2023 года цены на топливо падают. На украинских заправках средняя стоимость опустилась где-то на уровне 5–7 гривен. Если раньше бензин А-95 стоил более 50 гривен, то сейчас около 47,3 гривны, а дизтопливо с 55 гривен упало в цене до 47,7 гривны.

Как говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", украинцам не стоит ожидать повышения цен сейчас. Для этого нет никаких причин.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы хорошо подготовились к эмбарго на российскую нефтепродукты, стартовавшему с 5 февраля. И накануне сезона посевной у нас нет проблем с горючим.

По словам эксперта, цена существенно начала снижаться из-за двух ключевых факторов.

Первый – это огромные запасы горючего. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года.

– это огромные запасы горючего. Сейчас на рынке больше горючего, чем в довоенные январь и февраль 2022 года. Второй – это то, что цена на нефть и нефтепродукты в мире за последние несколько месяцев упала почти на 15%.

Кроме того, потенциал для дальнейшего снижения будет сохраняться. Поэтому цена на горючее может в течение недели – двух недель упасть еще на две гривны.

Мартово-апрельский переход: курс доллара удивляет

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный прогнозирует, что в настоящее время наличный рынок стабилизировался. Однако есть такой вариант, что из-за низкого спроса на валюту и сниженной заинтересованности в открытии 3-месячных валютных депозитов курс может вернуться к уровню 39 гривен.

Напоминаем, что по состоянию на 30 марта курс доллара стремительно приблизился к 37 гривнам. Неделю назад в обменниках цена валюты составляла 38,50 гривны, а сейчас она на уровне 37,60 гривны.

В то же время, как рассказывает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), в начале апреля курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны.

Кроме того, вполне возможно, что гривна может еще укрепиться на 2–3%. Это можно будет проследить в пасхальный период, который начнется ближе к концу недели.

В апреле не предусматривается существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений курса. Впрочем, есть факторы, которые могут повлиять на валюту:

Размер макрофинансовой помощи от США, ЕС, Великобритании и других партнеров. Украина за январь-февраль получила более 6,3 миллиарда долларов.

Экспортные поступления валюты от продажи зерна, металлопродукции и прочее. Потенциальное расширение перечня экспортируемых товаров и продукции.

Политика правительства, направленная на стимулирование экономического развития страны (налоговая и социальная политика, стратегия развития ВПК, строительной отрасли и т.п.).

Размер инфляции (фактический уровень потребительских цен в связи с размером доходов граждан).

Ждать ли стабильности на рынке недвижимости

В комментарии Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости, рассказал, что в краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке недвижимости не предполагается.

Сейчас цены стабильны и наблюдается небольшое количество предложений на вторичном рынке по сравнению с довоенным периодом.

Юрий Пита Президент АФНУ Учитывая весеннюю сезонность, большим спросом может пользоваться загородная недвижимость. Впрочем, предпочтения покупателей не изменились – больше ищут вторичную недвижимость с ремонтом или недорогое социальное жилье. А вот инвестиции в первичный рынок – незначительны. Сейчас все ожидают государственных ипотечных программ и компенсации потерянного или поврежденного жилья.

Относительно цен, то они могут вырасти в тех регионах, где было значительное падение после войны, а это Харьков, Николаев и Днепр. Но не стоит волноваться, они все равно будут ниже довоенных показателей.

Кроме того, эта весна будет более активной по сравнению с зимним периодом. Поэтому на рынке недвижимости будет определенное оживление. А после победы спрос все больше будет увеличиваться, как и цены на недвижимость.

Актуально Ведутся работы, но всего на 30%: какая сейчас ситуация на рынке недвижимости

Пасхальный бум: что будет с ценами в апреле

Лук;

По данным Минфина, с начала этого года овощи борщевого набора подорожали: капуста белокочанная почти вдвое – до 25,39 гривны за килограмм, а картофель – до 10,45 гривны.

Но больше всего подорожал репчатый лук и морковь – до 57,88 гривны и 46,15 гривны соответственно. Свекла наоборот подешевела – на 13,3% до 10,38 гривны.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Рост цен на овощи происходит под влиянием сезонного фактора и Великого поста – в результате повышенного спроса на овощные. По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, тенденция к удорожанию овощей – на 7–10% – сохранится до конца пасхальных праздников.

Мясо;

Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец говорит, что повышенный спрос на все виды мяса накануне пасхальных праздников обусловит рост цен в пределах 5–7%.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" По состоянию на 21 марта 2023 по сравнению с началом года в розничной сети все виды мяса подорожали. Исключение составляли куриное филе, свиная грудинка и сало соленое. Цены на них снизились на 0,3–2,8 %.

Есть такие виды мяса, которые несущественно подорожали, это говядина – гуляш и ребра, а также свинина – лопатка и ошеек. Их цена поднялась в начале года всего на 1–3%. А вот курятина, а именно голени и бедра, выросла в цене на 5–10%.

Крупы и хлебобулочные изделия;

С начала 2023 года ценовая ситуация на крупы остается достаточно стабильной и положительной.

По сравнению с январем рис подешевел на 1,4% – с 59,97 гривны до 59,13 гривны за килограмм.

Гречка потеряла в цене еще 4,6% – 65,73 гривны.

Крупы манные и ячневые подешевели на 1,3% и 1,4% соответственно.

Крупы пшеничные подешевели на 0,4% – с 17,96 до 17,89 гривны.

И только пшено подорожало на 4,4% – до 27,23 гривны.

По словам главного научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светланы Черемисиной, в апреле ценовая ситуация на крупы будет оставаться стабильной, но дальнейшего удешевления, скорее всего, не будет.

В апреле следует ожидать хоть и незначительное, но подорожание хлеба в диапазоне 1–3%.

Яйца;

Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", заверила, что перед такими праздниками, как Пасха, цены на яйца традиционно повышаются.

В апреле прошлого года десяток яиц стоил 36 гривен.

В этом же году на конец марта цена составляет 71–74 гривен за десяток.

То есть, если сравнить с прошлым годом, стоимость яиц выросла в 2,1 раза!

По прогнозным расчетам рост цен на яйца в преддверии пасхальных праздников ожидается небольшим – в диапазоне 5–7 %, ведь они и так слишком высоки. Кроме того, рост цен на куриные яйца закономерно приводит к сокращению их потребления, особенно при снижении покупательной способности населения.

Однако после праздников в связи с сезонным фактором прогнозируется снижение цен на яйца.