Весенний период: повлияет ли сезонность на вкус украинцев

Как рассказал 24 Каналу Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости, сейчас наблюдается небольшое количество предложений на вторичном рынке по сравнению с довоенным периодом. Впрочем, цены на недвижимость стабильны.

Читайте также Цены на продукты вырастут, а горючее подешевеет: что больше всего будет удивлять украинцев в апреле

Интересно, что учитывая сезонность, весной вероятнее всего спросом будет пользоваться загородная недвижимость.

Юрий Пита Президент АФНУ Однако предпочтения покупателей не изменились – больше ищут вторичную недвижимость с ремонтом или недорогое социальное жилье. А вот инвестиции в первичный рынок – незначительны. Сейчас все ожидают государственных ипотечных программ и компенсации потерянного или поврежденного жилья.

Какие будут цены на жилье и чего ждать после победы

По сравнению с зимой эта весна будет более активной. Прогнозируется, что на рынке произойдет определенное оживление.

Актуально Ведутся работы, но всего на 30%: какая сейчас ситуация на рынке недвижимости

По словам цены, могут вырасти, однако не по всей территории Украины. Это возможно в тех регионах, где было падение стоимости жилья после начала полномасштабной войны – Харьков, Николаев и Днепр.

Но не стоит волноваться, они все равно будут ниже довоенных показателей,

– объясняет Пита.

После победы спрос на недвижимость будет увеличиваться. Итак, нужно готовиться к тому, что цены будут расти.