Весенний период: повлияет ли сезонность на вкус украинцев
Как рассказал 24 Каналу Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости, сейчас наблюдается небольшое количество предложений на вторичном рынке по сравнению с довоенным периодом. Впрочем, цены на недвижимость стабильны.
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Интересно, что учитывая сезонность, весной вероятнее всего спросом будет пользоваться загородная недвижимость.
Какие будут цены на жилье и чего ждать после победы
По сравнению с зимой эта весна будет более активной. Прогнозируется, что на рынке произойдет определенное оживление.
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По словам цены, могут вырасти, однако не по всей территории Украины. Это возможно в тех регионах, где было падение стоимости жилья после начала полномасштабной войны – Харьков, Николаев и Днепр.
Но не стоит волноваться, они все равно будут ниже довоенных показателей,
– объясняет Пита.
После победы спрос на недвижимость будет увеличиваться. Итак, нужно готовиться к тому, что цены будут расти.