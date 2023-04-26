Скільки потрібно часу на відновлення економіки
У інтерв'ю 24 Каналу, опублікованому 19 квітня, заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що період відбудови нашої економіки буде тривалим, але не довшим 20 років.
Почну з дослідження економік країн, які пережили війну, проведене Оксфордським університетом та Центром вивчення економіки Африки. Воно свідчить, що для повернення до довоєнного рівня ВВП країнам в середньому знадобилося понад 20 років,
– пояснив Гелетій.
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Заступник голови Нацбанку вважає, що Україна швидше впорається з економічними труднощами з трьох причин:
- Перспектива глибшої співпраці з ЄС в межах набуття членства. Також роль грає регулярна міжнародна підтримка, яка буде продовжуватися;
- Робота над планом Маршалла, який має бути здійсненим після перемоги України;
- Вилучення російських активів. Цей ресурс повинен бути спрямований до України для відновлення держави.
Він наголосив, що зараз нам потрібно працювати над акумуляцією коштів та над пріоритетними напрямками їх використання.
Що з економікою зараз
Ось такі економічні показники сформувалися станом на кінець 2022 року в Україні:
- рівень ВВП скоротився на 30%;
- металургійне виробництво скоротилося на 70%;
- зменшилося виробництво бізнесу на 40%;
- ціни на пальне зросли на 65%;
- індекс зростання цін в Україні був на позначці 30%;
- валютні показники сягнули 28 млрд доларів (60% – міжнародна фінансова допомога);
- український експорт становив лише дві третини від довоєнних обсягів (67,7%).
Юрій Гелетій зауважив, що економічні результати 1 кварталу і загалом 2023 року зі скоріше за все будуть кращими, ніж передбачали більшість аналітиків ще на початку року. Це пов’язано з відносно стабільною роботою енергетики, зростанню кількості бізнесу та ритмічній міжнародній фінансовій підтримці.
НБУ перегляне облікову ставку
- 27 квітня відбудеться перегляд рівня облікової ставки, яка впливає на ставки за депозитами.
- Банкір Іван Світек у коментарі 24 Каналу повідомив, що не очікує суттєвих змін щодо існуючого дизайну монетарної політики. Він додав, що НБУ спрямовує значні зусилля на зменшення частки коштів на вимогу в структурі коштів фізичних осіб у банках.
- Зараз рівень облікової ставки 25% від червня 2022 року. За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці.