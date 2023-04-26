Скільки потрібно часу на відновлення економіки

У інтерв'ю 24 Каналу, опублікованому 19 квітня, заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що період відбудови нашої економіки буде тривалим, але не довшим 20 років.

Почну з дослідження економік країн, які пережили війну, проведене Оксфордським університетом та Центром вивчення економіки Африки. Воно свідчить, що для повернення до довоєнного рівня ВВП країнам в середньому знадобилося понад 20 років,

– пояснив Гелетій.

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Нагадаємо! Минулого року рівень ВВП скоротився на 30%.

Заступник голови Нацбанку вважає, що Україна швидше впорається з економічними труднощами з трьох причин:

Перспектива глибшої співпраці з ЄС в межах набуття членства. Також роль грає регулярна міжнародна підтримка, яка буде продовжуватися;

Робота над планом Маршалла, який має бути здійсненим після перемоги України;

Вилучення російських активів. Цей ресурс повинен бути спрямований до України для відновлення держави.

Він наголосив, що зараз нам потрібно працювати над акумуляцією коштів та над пріоритетними напрямками їх використання.

Що з економікою зараз

Ось такі економічні показники сформувалися станом на кінець 2022 року в Україні:

рівень ВВП скоротився на 30%;

металургійне виробництво скоротилося на 70%;

зменшилося виробництво бізнесу на 40%;

ціни на пальне зросли на 65%;

індекс зростання цін в Україні був на позначці 30%;

валютні показники сягнули 28 млрд доларів (60% – міжнародна фінансова допомога);

український експорт становив лише дві третини від довоєнних обсягів (67,7%).

Юрій Гелетій зауважив, що економічні результати 1 кварталу і загалом 2023 року зі скоріше за все будуть кращими, ніж передбачали більшість аналітиків ще на початку року. Це пов’язано з відносно стабільною роботою енергетики, зростанню кількості бізнесу та ритмічній міжнародній фінансовій підтримці.

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