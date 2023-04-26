Сколько нужно времени на восстановление экономики
В интервью 24 Канала, опубликованном 19 апреля, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал, что период восстановления нашей экономики будет длительным, но не более 20 лет.
Начну с исследования экономик стран, переживших войну, проведенную Оксфордским университетом и Центром изучения экономики Африки. Оно свидетельствует, что для возвращения к довоенному уровню ВВП странам в среднем понадобилось более 20 лет,
– объяснил Гелетий.
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Замглавы Нацбанка считает, что Украина скорее справится с экономическими трудностями по трем причинам:
- Перспектива более глубокого сотрудничества с ЕС в рамках членства. Также роль играет регулярная международная поддержка, которая будет продолжаться;
- Работа над планом Маршалла, который должен быть осуществлен после победы Украины;
- Изъятие российских активов. Этот ресурс должен быть направлен в Украину для восстановления государства.
Он подчеркнул, что сейчас нам нужно работать над аккумуляцией средств и приоритетными направлениями их использования.
Что с экономикой сейчас
Вот такие экономические показатели сформировались по состоянию на конец 2022 года в Украине:
- уровень ВВП сократился на 30%;
- металлургическое производство сократилось на 70%;
- уменьшилось производство бизнеса на 40%;
- цены на топливо выросли на 65%;
- индекс роста цен в Украине был на отметке 30%;
- валютные показатели достигли 28 млрд долларов (60% – международная финансовая помощь);
- украинский экспорт составил всего две трети от довоенных объемов (67,7%).
Юрий Гелетий заметил, что экономические результаты 1 квартала и в целом 2023 года, скорее всего, будут лучше, чем предполагали большинство аналитиков еще в начале года Это связано с относительно стабильной работой энергетики, ростом количества бизнеса и ритмичной международной финансовой поддержкой.
НБУ пересмотрит учетную ставку
- 27 апреля состоится пересмотр уровня учетной ставки, влияющей на ставки по депозитам.
- Банкир Иван Свитек в комментарии 24 Канала сообщил, что не ожидает существенных изменений в отношении существующего дизайна монетарной политики. Он добавил, что НБУ направляет значительные усилия на уменьшение доли средств по требованию в структуре средств физических лиц в банках.
- Сейчас уровень учетной ставки составляет 25% с июня 2022 года. Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике.