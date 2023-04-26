Сколько нужно времени на восстановление экономики

В интервью 24 Канала, опубликованном 19 апреля, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал, что период восстановления нашей экономики будет длительным, но не более 20 лет.

Начну с исследования экономик стран, переживших войну, проведенную Оксфордским университетом и Центром изучения экономики Африки. Оно свидетельствует, что для возвращения к довоенному уровню ВВП странам в среднем понадобилось более 20 лет,

– объяснил Гелетий.

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Напомним! В прошлом году уровень ВВП сократился на 30%.

Замглавы Нацбанка считает, что Украина скорее справится с экономическими трудностями по трем причинам:

Перспектива более глубокого сотрудничества с ЕС в рамках членства. Также роль играет регулярная международная поддержка, которая будет продолжаться;

Работа над планом Маршалла, который должен быть осуществлен после победы Украины;

Изъятие российских активов. Этот ресурс должен быть направлен в Украину для восстановления государства.

Он подчеркнул, что сейчас нам нужно работать над аккумуляцией средств и приоритетными направлениями их использования.

Что с экономикой сейчас

Вот такие экономические показатели сформировались по состоянию на конец 2022 года в Украине:

уровень ВВП сократился на 30%;

металлургическое производство сократилось на 70%;

уменьшилось производство бизнеса на 40%;

цены на топливо выросли на 65%;

индекс роста цен в Украине был на отметке 30%;

валютные показатели достигли 28 млрд долларов (60% – международная финансовая помощь);

украинский экспорт составил всего две трети от довоенных объемов (67,7%).

Юрий Гелетий заметил, что экономические результаты 1 квартала и в целом 2023 года, скорее всего, будут лучше, чем предполагали большинство аналитиков еще в начале года Это связано с относительно стабильной работой энергетики, ростом количества бизнеса и ритмичной международной финансовой поддержкой.

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