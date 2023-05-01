Тариф на газ від Нафтогаз
У Нафтогазі повідомили, що зафіксували поточний тариф у 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
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Також там нагадали, що рахунок за газ потрібно сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Споживачі тарифу від Нафтогазу
У зв'язку з війною ряд постачальників перестав надавати свої послуги споживачам, тож більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз", котрий виконує роль постачальника останньої надії (ПОН). Наразі Нафтогаз постачальник для 98% населення.
Як змінити постачальника газу
- Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
- Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
- Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
- Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.