Тариф на газ від Нафтогаз

У Нафтогазі повідомили, що зафіксували поточний тариф у 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

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Також там нагадали, що рахунок за газ потрібно сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Споживачі тарифу від Нафтогазу

У зв'язку з війною ряд постачальників перестав надавати свої послуги споживачам, тож більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз", котрий виконує роль постачальника останньої надії (ПОН). Наразі Нафтогаз постачальник для 98% населення.

Як змінити постачальника газу

  • Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
  • Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
  • Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
  • Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.