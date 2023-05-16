Риск минимален: украинцам не стоит бояться летних отключений

В эфире телемарафона Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, что вероятность отключений света летом минимальна, передает 24 Канал.

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Напоминаем, что в Укрэнерго заявили, что Украина впервые за всю историю будет без доступа к Запорожской АЭС. Кроме того, ремонтная кампания критической инфраструктуры после массовых обстрелов будет тяжелейшей, а это, соответственно, может повлиять на энергетику летом.

Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что разница между летним месяцем и зимним – в несколько более низком потреблении, во-первых, а во-вторых, солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация,

– говорит Герус.

В ДТЭК также отреагировали на эту ситуацию: там сообщают, что проблемы с отключением будут скорее зимой, чем летом.

Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, до веерных отключений мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности.

– объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Что говорят эксперты

Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко добавил, что многие атомные блоки и блоки тепловых электростанций нуждаются в восстановлении, поэтому в период июня – июля они пойдут на ремонт.

Однако он уверяет: летом невозможны отключения света как это было зимой. Вероятно, только в определенные часы дня в некоторых регионах.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Впрочем, я не могу и прогнозировать то, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас вдобавок есть еще опция импорта электрической энергии из Европейского союза.

В то же время Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", призывает не паниковать население, ведь электричества должно хватать для всех.

Пока неизвестно, сколько повреждено блоков, какие из них будут выводить на ремонт и в какой последовательности,

– добавляет он.

Обратите внимание! Погода в период ремонта тоже повлияет на энергосистему. Все из-за жары в июле и августе, которая может привести к дополнительной нагрузке.