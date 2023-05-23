Потребляешь больше – платишь больше
Член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук рассказал, что один из вариантов, а именно план "А" предусматривает разграничить потребителей на 2 категории в соответствии с ежемесячным потреблением электроэнергии.
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Для состоятельных потребителей, использующих более 1 тысячи киловатт-часов в месяц, рассматривается установление тарифа в пределах 6 – 6,2 гривны за киловатт-час, который может остаться стабильным на длительный период!
– добавил Юрий Камельчук.
А для пользователей, которые будут потреблять до 1 тысячи киловатт-часов, еще не решена цена повышения. Сейчас продолжаются консультации по возможному увеличению на 30-40%.
Впрочем, член парламентского комитета по вопросам энергетики предполагает, что возможен такой вариант, что тариф останется на текущем уровне. говорит Камельчук.
Ждать ли изменений относительно тарифа на воду
Уже с 1 июня в Украине могут повысить тариф на водоснабжение и водоотвод. В НКРЭКУ заявляют, что общая цена может вырасти на 30% в крупных городах.
В этом году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения,
– говорят там.