Коли підвищать ціни на воду
Ще з квітня постачальники анонсують підвищення тарифів на воду, але поки що точних цифр не надають. Проте, є інформація, що вартість водопостачання може зрости на 30% у великих містах.
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Підвищення вартості є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю, повідомили у НКРЕКП. За їх словами, у невеликих населених пунктах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах усе без змін. Нові ціни планують ввести уже з 1 червня 2023 року.
До слова вартість послуг на подачу води у різних областях України відрізняється. Вони залежать від:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Чи підвищать ціни на газ
- Більшість українців – споживачі послуг "Нафтогазу" (98%). Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
- Наразі в Україні функціонує лише 9 постачальників, що суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.
- Варто зауважити, що в Україні діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Він стосується й ціни газу для побутових споживачів. Тож тариф залишатиметься незмінним до кінця війни та ще протягом 6 місяців після цього.