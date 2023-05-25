Коли підвищать ціни на воду

Ще з квітня постачальники анонсують підвищення тарифів на воду, але поки що точних цифр не надають. Проте, є інформація, що вартість водопостачання може зрости на 30% у великих містах.

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Підвищення вартості є не лише вимогою законодавства, а й необхідністю, повідомили у НКРЕКП. За їх словами, у невеликих населених пунктах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах усе без змін. Нові ціни планують ввести уже з 1 червня 2023 року.

Нагадаємо! Останнє підвищення тарифів на воду відбулося у грудні 2021 року.

До слова вартість послуг на подачу води у різних областях України відрізняється. Вони залежать від:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Чи підвищать ціни на газ