Як змінилися ціни на електроенергію
З травня 2023 року вартість електроенергії підняли до 2,64 гривні за кіловат-годин. Проте це ще не все, НКРЕКП прийняла рішення щодо збільшення тарифу на розподіл електроенергії. Ціна зросте від 25% до 50%.
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Це підвищення чекає на 22 компані, ось деякі з них:
- "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.
До кінця червня компанії, які входять в підсанкційну групу VS Energy, обслуговуватимуть населення за старими цінами на розподіл. Серед них:
- "Житомиробленерго";
- ПРАТ "Кіровоградобленерго";
- ПРАТ "Рівнеобленерго";
- АТ "Чернівціобленерго";
- АТ "Херсонобленерго".
Як змінилася вартість води
З 1 червня почали діяти нові тарифи на воду, які ще раніше анонсували у НКРЕКП. Тоді були прогнози, що вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросте приблизно на 30%, але точні цифри назвати не могли.
Ціни у різних областях відрізняються через такі чинники:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Що з тарифами на газ
Ті українці, які користуються послугами "Нафтогазу" будуть платити за тарифом 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
Проте в Україні працюють 9 постачальників газу, тому вартість в них може варіюватися від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Вони теж не мінятимуть ціни до кінця весни наступного року.