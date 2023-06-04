Ера 1,44 та 1,68 гривні за кіловат закінчилася

Нагадаємо, 30 травня уряд терміново підвищив тариф на світло. Відтепер новий тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Зауважимо, що раніше розглядався варіант єдиного тарифу на електроенергію для населення на рівні 2,88 гривні за кіловат-годину.

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Як ділиться з 24 Каналом експерт Юрій Щедрін, різний тариф за різний спожитий обсяг фактично не приносив практичного результату. Йдеться про 1,44 та 1,68 гривні.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Різниця в 22 копійки. Мабуть, якась економія була, але за сьогоднішньої інфляції вона мізерна. Це більш психологічний фактор, ніж економічний.

За словами Володимира Омельченка, директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, підвищення цін на електроенергію спонукатиме людей до більшої економії.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Держава ж не просто так дає подачки. Значить, вона вимагає щось натомість. Я ж не хочу бути чимось забов'язаний державі. Навпаки, я як платник податків хочу сам контролювати державу. З іншого боку, це підвищення спонукатиме економити електроенергію, ефективніше її споживати.

Водночас Роман Ніцович, директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group, каже, що людина навпаки втрачають стимул економити. Все через те, що яка різниця чи 240, чи 500 кіловатів за годину, адже платити за кожен доведеться 2,64 гривні.

Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Була певна знижка, і це в принципі стимулювало споживачів до більш ощадливого споживання. Тепер немає стимулу для того, щоб думати про більшу енергоефективість.

Чого чекати від курсу влітку

У червні ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною. Крім того, вона мало чим відрізнятиметься від травневої. Про це розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Найімовірніше, що долар у той час знаходитиметься у діапазоні від 36,5 до 37,5 гривні. Навіть є імовірність, що готівковий курс опуститься нижче офіційного.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснює стабільність валюти влітку тим, що наразі потенційні фактори, які можуть змінити поточну ситуацію, відсутні.

Однак якщо з'являться фактори, що збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити якісь зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз нема,

– додає заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital.

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На пальне буде нова ціна

В Нацбанку прогнозують, що пальне зростатиме у ціні. Вартість може піти вгору вже цього літа, у липні. Саме тоді відновлять довоєнне оподаткування пального, яке скасували на початку повномасштабного вторгнення.

Прогноз експертів

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95" вважає, що найсуттєвіше здорожчає бензин – на 10—11 гривень за літр.

Дизель – на 8 гривень за літр;

Автогаз – на рівні 3 гривень за літр.

Зверніть увагу, що зростання цін жодним чином не вплине на попит, на думку експерта. Таким чином не варто очікувати, що обсяги продажів знизяться.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Минулий рік засвідчив, що ціна на попит не впливає – адже людям потрібно переміщуватись, а бізнесу працювати. Причиною ж зниження споживання пального, яке було зафіксовано раніше, є виключно війна.

Інший експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук має дещо інші показники здорожчання. Відтак, за його словами:

дизель здорожчає на 7 гривень за літр;

бензин – на 5–7 гривень за літр;

автогаз – на 3,5 гривні за літр.

Таким чином здорожчання цін на пальне спровокує ріст вартості й на інші товари.

Леонід Косянчук Експерт ринку нафтопродуктів Вартість нафтопродуктів закладена в собівартість всього на світі – від послуг перукаря до важкого машинобудування.

Прогноз держави

Геть іншу думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що значного зростання не передбачається.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ціна визначається передусім вартістю нафти. Зараз ми не бачимо потенціалу для її зростання – навпаки, ми бачимо достатньо високу маржинальність компаній, які торгують паливом. Тому так, ми не виключаємо невеликого подорожчання, але катастрофи точно не буде.

Прогнози щодо ринку нерухомості

Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, розповів, що у червні ситуація на первинному ринку навряд чи докорінним чином зміниться. Особливо це стосується цінової політики забудовників. Втім незначні коливання все ж будуть присутні.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development На ринку можливі незначні коливання вартості квадратного метра: в межах 1 – 1,5% в гривні й вони насамперед залежатимуть від стадії готовності того чи іншого ЖК, його розташування, площі квартир тощо.

Він зауважив, що на цінову стабільність будуть впливати декілька факторів:

низький рівень інфляції (з початку року інфляція в країні менш як 4%) і відповідно курсу валют (з травня фіксується досить оптимістична тенденція "заморожування" готівкового курсу, який лише на 2 – 2,5% вищий за офіційний),

попиту на конкретні об’єкти,

вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт.

Яйця дешевшатимуть, а фрукти дорожчатимуть

Ціни на м’ясо у червні

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у червні збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса.

Як розповідає провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець з початку січня по кінець травня 2023 року відмічається здорожчання основних видів м’яса.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Йдеться про яловичину, свинину та курятину. Однак виняток становили яловичина гуляш та сало солене, які за цей період здешевшали на 1,2% і 2,7% відповідно.

За п’ять місяців 2023 року курятина (філе, стегна та гомілки) зросли в ціні на 7,4–15,2%.

Роздрібні ціни на свинину – грудинка, ребра, підчеревина та лопатка – збільшилися на 5,2–14,6%.

При цьому найбільше здорожчав ошийок – на 22,5 %

Скільки коштуватимуть яйця влітку

Як розповідає наукова співробітниця Світла Пашко, за місяць яйця подешевшали на 12,7% (70,60 гривень у квітні проти 61,65 у травні). Цікаво, що вже станом на 26 травня ціна на яйця курячі "Квочка" досягла рівня 55,93 гривні, а на яйця курячі "Ясенсвіт" – 63,70 гривні.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Поступове зниження ціни на яйця триватиме до середини літа через збільшення їх пропозиції. Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

Зауважте, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, при збільшенні пропозиції курячих яєць від приватних господарств ціна на яйця буде зменшуватися.

Чого чекати від цін на овочі та фрукти

Науковиця Інна Сало прогнозує зниження ціна на овочі. Йдеться про цибулю, моркву, молоду картоплю. Ціни можуть впасти до:

на цибулю ріпчасту та моркву – до 50 – 55 гривень за кілограм;

молоду картоплю – до 30 – 35 гривень за кілограм;

а от ціна торішньої картоплі може становити до 10 гривень.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Розширення пропозиції цих видів вітчизняної продукції на ринку та зниження цін відбудеться в сезон урожаю відкритого ґрунту. Втім, оскільки Херсонська область все ще знаходиться в зоні бойових дій, сезон раннього врожаю огірків та помідорів розпочнеться із запізненням.

Саме тому ціни на огірки й томати залишатимуться досить високими – до 70–75 гривень та 80–85 гривень відповідно.

Водночас ситуація з фруктами буд трішки іншою через тимчасову окупацію південних регіонів України. Це не сприятиме зниженню цін.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у червні 2023 року ціни на суницю очікуються до 70–80 гривень, а на черешню становитимуть не менше 100 гривень.