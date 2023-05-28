Які будуть пенсії з 1 червня

З 1 червня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть підвищені виплати. Пенсії їм почали перераховувати ще у квітні, однак отримати їх населення зможе лише у червні, проте одразу за три місяці.

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Перерахунок виплат стосуватиметься працюючих пенсіонерів:

які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2023 року придбали 24 місяці страхового стажу,

або ті, хто відпрацював менш як 24 місяців, однак від призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Розмір підвищення пенсій після перерахунку кожного пенсіонера буде індивідуальним, адже він залежатиме від того, який страховий стаж вже має людина і який заробіток отримувала у період роботи.

Чи зміняться тарифи влітку

Тариф на електроенергію

З 1 травня в Україні планували підвищити тарифи на електроенергію. Втім це рішення Кабмін відтермінував ще на місяць – до 31 травня. Відтак, з 1 червня ціна на світло для населення може піднятися.

Зараз українці платять за світло згідно з чинними тарифами:

1,44 гривні за кіловат-годину – при споживанні до 250 кіловат-годину на місяць;

– при споживанні до 250 кіловат-годину на місяць; 1,68 гривні за кіловат-годину – понад 250 кіловат-годин.

Серед варіантів підвищення тарифів на електроенергії є підняття ціни до 2,40 гривні та 2,80 гривні. Його вважають одним із найлегших.

Водночас якщо уряд вирішить підняти ціну до ринкового рівня, тоді українцям доведеться платити за кіловат-годину приблизно 7 гривень.

Важливо! НКРЕКП ухвалила рішення, яке передбачає підвищення тарифів на світло на 25–50% для окремих компаній-операторів систем розподілу. Таким чином зросте загалом платіжка за електроенергію для українців, адже вона складається з двох частин: тариф який залежить від обсягу спожитих кіловатів, та тариф на розподіл електроенергії.

Водопостачання та водовідведення

В Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), повідомили, що орієнтовно з 1 червня тарифи на холодну воду та водовідведення можуть зрости. До прикладу, у великих містах аж до 30%.

Це не вперше, коли НКРЕКП планує підвищити тарифи на ці послуги. Ще раніше це планувалося наприкінці 2022 року, втім рішення скасували.

Зараз чинні тарифи на водопостачання та водовідведення коливаються від 24,5 до майже 46 гривень за кубометр в залежності від регіону проживання:

Тарифи на газ у червні

Водночас ситуація з тарифами на газ залишиться стабільною. У "Нафтогазі" прийняли рішення про збереження чинною ціни на газ у межах 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні,

– заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Ситуація з субсидіями

Нагадуємо, що українці, які витрачають на компослуги 15% свого щомісячного прибутку, можуть розраховувати на допомогу від держави – субсидію. Її призначають як взимку, так і влітку. Саме тому люди, які не змінили свій майновий стан чи склад домогосподарства, матимуть право у червні отримувати соцвиплати.

До речі, літній опалювальний сезон триватиме з 1 травня по 30 вересня. А розмір субсидії складає від 350 до 400 гривень.

Однак, варто пам'ятати, що за деяких причин субсидію можуть автоматично не призначити. В Мінсоцполітики пояснили, що може повпливати на це:

Йдеться про борги, а також великі статки.

Також надмірна житлова площа, великі покупки, борги, власність більше одного авто чи житла.

Цікаво, що цьогоріч в оформленні допомоги з'явилися нові зміни. Відтак українці, які не менш як місяць перебували в полоні, також мають право отримати субсидію від держави. Крім того, при призначенні не будуть враховуватимуться доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Виплати для ВПО

З початку повномасштабного вторгнення, а саме з березня 2022 року, переселенці, що зареєстровані як ВПО, можуть отримувати від держави щомісячну допомогу у розмірі:

3 тисячі гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень – для всіх інших осіб.

Зверніть увагу, що змін щодо виплат у травні не відбулося. Таким чином у червні їх також не передбачається.

До громадян, які мають право на виплати, належать:

Переселенці, які виїхали з населених пунктів із переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Особи, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни. А також ті, які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат (зокрема, через портал Дія).

Громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно (житло) пошкоджене чи знищене через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені розв’язаною Росією війною.

ВПО, які отримували щомісячні адресні виплати для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року (йдеться про громадян, яким автоматично продовжили ці виплати після початку повномасштабної війни).

Переселенці, які повторно перемістились із ТОТ чи територій, на яких відбуваються бойові дії, після 24 лютого 2022 року.

Оформити довідку ВПО можна як особисто, так і онлайн:

У першому варіанті це можна зробити за допомогою ЦНАПу, куди переїхала людина, в Управлінні соцзахисту населення або ж через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

це можна зробити за допомогою ЦНАПу, куди переїхала людина, в Управлінні соцзахисту населення або ж через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. У другому – потрібно авторизуватися у застосунку Дія, після чого обрати послугу Допомога для ВПО.

Чи продовжили воєнний стан

У травні Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Таке рішення депутати приймають вже сьомий раз від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадуємо, що головними обмеженнями під час такого стану є:

посилення охорони об'єктів державного значення, критичної інфраструктури;

трудовий обов'язок для працездатних осіб, які не залучені до роботи в оборонній галузі та сфері забезпечення життєдіяльності населення;

використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони;

комендантська година;

особливий режим в'їзду та виїзду;

перевірка документів у громадян, огляд автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;

можлива заборона діяльності політичних партій чи організацій, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України;

заборона громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку змінювати місце проживання без дозволу тощо.

До уваги! З 2 червня 2023 року наберуть чинності зміни стосовно оформлення документів особам з тимчасово окупованих територій.

Згідно з цим, оформлення, обмін та інші процедури із документами здійснюватиметься центральними органами виконавчої влади за місцем звернення особи.

Крім того, особи, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованій території, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії, можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Коли закінчиться навчальний рік

Для деяких школярів навчальний рік може закінчитися не у травні, а наприкінці червня. Таку рекомендацію школи отримали від МОН. Остаточне рішення щодо змінення дат прийматиме кожне місто та область на свій розсуд.

Водночас заступник очільника МОН Андрій Вітренко уточнив під час брифінгу, що межі навчального року 2022 – 2023 років були чітко встановлені ще торік – з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року.

До прикладу, у Києві школярі будуть навчатися до кінця червня. А останній дзвоник відбудеться 16 червня. Натомість в області більшість шкіл закінчить навчання 31 травня.

У Львові точних дат щодо закінчення не встановлені. Це відбудеться у проміжку від 4 до 9 червня. Така ж ситуація загалом по Львівщині, де навчальний рік завершиться з 5 по 25 червня.

Цікаво, що більшість одеських школярів закінчать навчання ще у травні, а саме 26 числа.

Зверніть увагу! Вступна кампанія для вступників у заклади фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти розпочнеться з 23 червня, а закінчиться 3 серпня. Водночас для вступників на основі повної загальної середньої освіти цей період триватиме з 1 липня до 30 серпня.