Какими будут пенсии с 1 июня
С 1 июня работающие пенсионеры будут получать повышенные выплаты. Пенсии им начали пересчитывать еще в апреле, однако получить их население сможет только в июне, но сразу за три месяца.
Интересно Доходы резко упали: хватит ли в Пенсионном фонде средств на выплаты
Перерасчет выплат будет касаться работающих пенсионеров:
- которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 приобрели 24 месяца страхового стажа,
- или отработали менее 24 месяцев, однако с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.
Размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным, ведь он будет зависеть от того, какой страховой стаж уже есть у человека и какой заработок получал в период работы.
Изменятся ли тарифы летом
- Тариф на электроэнергию
С 1 мая в Украине планировалось повысить тарифы на электроэнергию. Впрочем, это решение Кабмин отсрочил еще на месяц – до 31 мая. Следовательно, с 1 июня цены на свет для населения могут подняться.
Сейчас украинцы платят за свет согласно действующим тарифам:
- 1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт-часов.
Среди вариантов повышения тарифов на электроэнергии есть повышение цены до 2,40 гривны и 2,80 гривны. Его считают одним из самых легких.
В то же время, если правительство решит поднять цену до рыночного уровня, тогда украинцам придется платить за киловатт-час примерно 7 гривен.
- Водоснабжение и водоотвод
В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), сообщили, что ориентировочно с 1 июня тарифы на холодную воду и водоотвод могут возрасти. К примеру, в больших городах до 30%.
Это не первый раз, когда НКРЭКУ планирует повысить тарифы на эти услуги. Еще раньше это планировалось в конце 2022 года, однако решение было отменено.
Сейчас действующие тарифы на водоснабжение и водоотвод колеблются от 24,5 до 46 гривен за кубометр в зависимости от региона проживания:
- Тарифы на газ в июне
В то же время, ситуация с тарифами на газ останется стабильной. В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены газа в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,
– заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Ситуация с субсидиями
Напоминаем, что украинцы, тратящие на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли, могут рассчитывать на помощь от государства – субсидию. Ее назначают как зимой, так и летом. Именно поэтому люди, не изменившие свое имущественное положение или состав домохозяйства, будут иметь право получать соцвыплаты в июне.
Однако следует помнить, что по некоторым причинам субсидию могут автоматически не назначить. В Минсоцполитики объяснили, что может повлиять на это:
- Речь идет о долгах, а также большом состоянии.
- Также излишняя жилая площадь, крупные покупки, долги, собственность более одного автомобиля или жилья.
Выплаты для ВПЛ
С начала полномасштабного вторжения, а именно с марта 2022 года, переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, могут получать от государства ежемесячное пособие в размере:
- 3 тысячи гривен – для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен – для всех других лиц.
К гражданам, имеющим право на выплаты, относятся:
- Переселенцы, выехавшие из населенных пунктов из перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией.
- Лица, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны. А также те, которые подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение потерь (в частности, через портал Дия).
- Граждане, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной Россией войной.
- ВПЛ, получавшие ежемесячные адресные выплаты для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года (речь идет о гражданах, которым автоматически продлили эти выплаты после начала полномасштабной войны).
- Переселенцы, повторно переместившиеся из ВОТ или территорий, на которых происходят боевые действия, после 24 февраля 2022 года.
Оформить справку ВПЛ можно как лично, так и онлайн:
- В первом варианте это можно сделать с помощью ЦНАП, куда переехал человек, в Управлении соцзащиты населения или через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
- Во втором – необходимо авторизироваться в приложении Деия, после чего выбрать услугу Помощь для ВПЛ.
Продлили ли военное положение
В мае Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Такое решение депутаты принимают уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Напоминаем, что главными ограничениями во время такого положения являются:
- усиление охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;
- трудовая обязанность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной отрасли и сфере обеспечения жизнедеятельности населения;
- использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для защиты;
- комендантский час;
- особый режим въезда и выезда;
- проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;
- возможный запрет деятельности политических партий или организаций, если она направлена на ликвидацию независимости Украины;
- запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без разрешения и т.д.
- Согласно этому, оформление, обмен и другие процедуры с документами будут осуществляться центральными органами исполнительной власти по месту обращения лица.
- Кроме того, лица, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано в жилье, находящемся на временно оккупированной территории, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия, могут задекларировать или зарегистрировать место проживания без снятия с регистрации места своего проживания.
Когда закончится учебный год
Для некоторых школьников учебный год может закончиться не в мае, а в конце июня. Такую рекомендацию школы получили от МОН. Окончательное решение по изменению дат будет принимать каждый город и область по своему усмотрению.
В то же время заместитель главы МОН Андрей Витренко уточнил во время брифинга, что рамки учебного года 2022 – 2023 годов были четко установлены еще в прошлом году – с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.
- К примеру, в Киеве школьники будут учиться до конца июня. А последний звонок пройдет 16 июня. В области же большинство школ закончит обучение 31 мая.
- Во Львове точные даты завершения не установлены. Это произойдет в промежутке с 4 по 9 июня. Такая же ситуация в целом по Львовской области, где учебный год завершится с 5 по 25 июня.
- Интересно, что большинство одесских школьников закончат обучение еще в мае, а именно 26 числа.