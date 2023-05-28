Какими будут пенсии с 1 июня

С 1 июня работающие пенсионеры будут получать повышенные выплаты. Пенсии им начали пересчитывать еще в апреле, однако получить их население сможет только в июне, но сразу за три месяца.

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Перерасчет выплат будет касаться работающих пенсионеров:

которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 приобрели 24 месяца страхового стажа,

или отработали менее 24 месяцев, однако с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным, ведь он будет зависеть от того, какой страховой стаж уже есть у человека и какой заработок получал в период работы.

Изменятся ли тарифы летом

Тариф на электроэнергию

С 1 мая в Украине планировалось повысить тарифы на электроэнергию. Впрочем, это решение Кабмин отсрочил еще на месяц – до 31 мая. Следовательно, с 1 июня цены на свет для населения могут подняться.

Сейчас украинцы платят за свет согласно действующим тарифам:

1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц;

– при потреблении до 250 киловатт-час в месяц; 1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт-часов.

Среди вариантов повышения тарифов на электроэнергии есть повышение цены до 2,40 гривны и 2,80 гривны. Его считают одним из самых легких.

В то же время, если правительство решит поднять цену до рыночного уровня, тогда украинцам придется платить за киловатт-час примерно 7 гривен.

Важно! НКРЭКУ приняла решение, предусматривающее повышение тарифов на свет на 25–50% для отдельных компаний-операторов систем распределения. Таким образом, вырастет в целом платежка за электроэнергию для украинцев, ведь она состоит из двух частей: тариф, который зависит от объема потребленных киловатт, и тариф на распределение электроэнергии.

Водоснабжение и водоотвод

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), сообщили, что ориентировочно с 1 июня тарифы на холодную воду и водоотвод могут возрасти. К примеру, в больших городах до 30%.

Это не первый раз, когда НКРЭКУ планирует повысить тарифы на эти услуги. Еще раньше это планировалось в конце 2022 года, однако решение было отменено.

Сейчас действующие тарифы на водоснабжение и водоотвод колеблются от 24,5 до 46 гривен за кубометр в зависимости от региона проживания:

Тарифы на газ в июне

В то же время, ситуация с тарифами на газ останется стабильной. В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены газа в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,

– заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Ситуация с субсидиями

Напоминаем, что украинцы, тратящие на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли, могут рассчитывать на помощь от государства – субсидию. Ее назначают как зимой, так и летом. Именно поэтому люди, не изменившие свое имущественное положение или состав домохозяйства, будут иметь право получать соцвыплаты в июне.

Кстати говоря, летний отопительный сезон будет продолжаться с 1 мая по 30 сентября. А размер субсидии составляет от 350 до 400 гривен.

Однако следует помнить, что по некоторым причинам субсидию могут автоматически не назначить. В Минсоцполитики объяснили, что может повлиять на это:

Речь идет о долгах, а также большом состоянии.

Также излишняя жилая площадь, крупные покупки, долги, собственность более одного автомобиля или жилья.

Интересно, что в этом году в оформлении помощи появились новые изменения. Следовательно, украинцы, которые не менее месяца находились в плену, также имеют право получить субсидию от государства. Кроме того, при назначении не будут учитываться доходы лиц, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести.

Выплаты для ВПЛ

С начала полномасштабного вторжения, а именно с марта 2022 года, переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, могут получать от государства ежемесячное пособие в размере:

3 тысячи гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2 тысячи гривен – для всех других лиц.

Обратите внимание, что изменений по выплатам в мае не произошло. Таким образом, в июне их также не предполагается.

К гражданам, имеющим право на выплаты, относятся:

Переселенцы, выехавшие из населенных пунктов из перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией.

Лица, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны. А также те, которые подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение потерь (в частности, через портал Дия).

Граждане, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной Россией войной.

ВПЛ, получавшие ежемесячные адресные выплаты для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года (речь идет о гражданах, которым автоматически продлили эти выплаты после начала полномасштабной войны).

Переселенцы, повторно переместившиеся из ВОТ или территорий, на которых происходят боевые действия, после 24 февраля 2022 года.

Оформить справку ВПЛ можно как лично, так и онлайн:

В первом варианте это можно сделать с помощью ЦНАП, куда переехал человек, в Управлении соцзащиты населения или через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

это можно сделать с помощью ЦНАП, куда переехал человек, в Управлении соцзащиты населения или через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. Во втором – необходимо авторизироваться в приложении Деия, после чего выбрать услугу Помощь для ВПЛ.

Продлили ли военное положение

В мае Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Такое решение депутаты принимают уже в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напоминаем, что главными ограничениями во время такого положения являются:

усиление охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;

трудовая обязанность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной отрасли и сфере обеспечения жизнедеятельности населения;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для защиты;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда;

проверка документов у граждан, досмотр автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

возможный запрет деятельности политических партий или организаций, если она направлена на ликвидацию независимости Украины;

запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства без разрешения и т.д.

К сведению! Со 2 июня 2023 вступят в силу изменения по оформлению документов лицам со временно оккупированных территорий.

Согласно этому, оформление, обмен и другие процедуры с документами будут осуществляться центральными органами исполнительной власти по месту обращения лица.

Кроме того, лица, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано в жилье, находящемся на временно оккупированной территории, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия, могут задекларировать или зарегистрировать место проживания без снятия с регистрации места своего проживания.

Когда закончится учебный год

Для некоторых школьников учебный год может закончиться не в мае, а в конце июня. Такую рекомендацию школы получили от МОН. Окончательное решение по изменению дат будет принимать каждый город и область по своему усмотрению.

В то же время заместитель главы МОН Андрей Витренко уточнил во время брифинга, что рамки учебного года 2022 – 2023 годов были четко установлены еще в прошлом году – с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.

К примеру, в Киеве школьники будут учиться до конца июня. А последний звонок пройдет 16 июня. В области же большинство школ закончит обучение 31 мая.

Во Львове точные даты завершения не установлены. Это произойдет в промежутке с 4 по 9 июня. Такая же ситуация в целом по Львовской области, где учебный год завершится с 5 по 25 июня.

Интересно, что большинство одесских школьников закончат обучение еще в мае, а именно 26 числа.

Обратите внимание! Вступительная кампания для поступающих в учреждения профессионального образования на основе базового среднего образования начнется с 23 июня, а закончится 3 августа. В то же время для поступающих на основе полного общего среднего образования этот период продлится с 1 июля по 30 августа.