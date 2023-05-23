Что изменилось в оформленные субсидии

У украинцев, которые не менее месяца находились в плену, появилась возможность получать субсидию от государства. При назначении не будут учитываться доходы лиц, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

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Также украинцы, которые из-за войны остались без газа или отопления и используют для обогрева бытовые электроприборы, будут иметь другой расчет льгот. В таких случаях будут использовать социальные нормативы на коммуналку по снабжению и распределению электроэнергии для индивидуального отопления.

Большинство изменений, связанных с введением указанных новаций, будут реализованы органами Пенсионного фонда Украины без обращения граждан. Однако некоторым получателям жилищных субсидий для оформления выплаты с учетом новых условий и тем самым увеличения ее размера следует обратиться в Фонд,

– говорится в сообщении ПФУ.

Кроме того, граждане смогут продлить срок исправления ошибки в заявлении на субсидию или декларации. Раньше на это давалось максимум 30 дней.

Украинцев могут лишить субсидии