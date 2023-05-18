Кому не назначают субсидии

В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом состоянии и т.д.

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Жилая площадь;

Если общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для индивидуальных домов, субсидию не начисляют.

Большие покупки;

Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица на протяжении 12 месяцев совершил покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен, это станет причиной того, что помощь не начислят. Кроме того, в этот список входит покупка земельного участка, квартиры или другого недвижимого имущества.

Долги;

Если у вас есть просроченная в более трех месяцев задолженность по оплате услуг. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при подтверждении уплаты задолженности.

В собственности есть новый автомобиль и больше одного жилья;

Транспортное средство с года выпуска которого прошло менее 5 лет, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.

К слову, в список входят еще состояние (когда на вашем счете более 100 тысяч гривен, или же вы приобрели облигации на такую сумму); когда в семье или домохозяйстве есть совершеннолетние участники, не работающие (кроме того, не учатся или не являются получателями соцпомощи); граждане, не вернувшие излишне перечисленную субсидию и члены семьи или домохозяйства, которые являются должниками по алиментам.

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По данным Госстата, общая стоимость коммунальных услуг в Украине с апреля 2022 по апрель 2023 выросла на 4%.

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