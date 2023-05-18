Кому не призначають субсидії
В Мінсоцполітики розповіли, що за деяких причин субсидія не призначається. Йдеться про борги, а також великі статки тощо.
Читайте також Українцям встановили тариф на газ на рік: скільки треба платити за кубометр
- Житлова площа;
Якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків, то субсидію не нараховують.
- Великі покупки;
Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи впродовж 12 місяців здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, це стане причиною того, що допомогу не нарахують. Крім того, у цей список входить купівля земельної ділянки, квартири чи іншого нерухомого майна.
- Борги;
Якщо ви маєте у наявності прострочену у понад три місяці заборгованість з оплати послуг. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови підтвердження сплати заборгованості.
- У власності є нове авто та більше ніж одне житло;
Транспортний засіб з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.
На скільки здорожчала комуналка для українців
За даними Держстату, загальна вартість комунальних послуг в Україні з квітня 2022 року по квітень 2023 року зросла на 4%.
Актуально Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку
- Найбільше здорожчало утримання та ремонт житла – на 20,6%. А крім того, прибирання сміття – на 17%,
- Також зросли тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,
- водопостачання – на 0,8%,
- каналізація – на 0,7%.