"Нафтогаз" зафіксував тариф

Тариф "Фіксований" у 7,96 гривні за кубометр почав діяти 1 травня 2023 року. Прикметно, що до того часу вартість газу компанія оцінювала в ту ж суму. Причини:

воєнний стан;

економічна ситуація в Україні.

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Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні,

– зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Важливо! На час воєнного стану діє мораторій на перегляд тарифів. Однак найближчим в Україні часом можуть змінити вартість електроенергії.

Комуналка здорожчала

Тим часом загальна вартість комунальних послуг в Україні зросла. За даними Держстату, з квітня 2022 року по квітень 2023-го тарифи ЖКГ зросли на 4%.

Найбільше здорожчало утримання та ремонт житла – на 20,6%. А крім того, прибирання сміття – на 17%. Також зросли тарифи на:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,

водопостачання – на 0,8%,

каналізація – на 0,7%.

Важливо! Вартість електроенергії та гарячої води з опаленням лишилась на колишньому рівні. А природний газ взагалі здешевшав на 0,4%.