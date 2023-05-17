"Нафтогаз" зафиксировал тариф
Тариф "Фиксированный" в 7,96 гривны за кубометр начал действовать 1 мая 2023 года. Примечательно, что к тому времени стоимость газа компания оценивала в ту же сумму. Причины:
- военное положение;
- экономическая ситуация в Украине.
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Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,
– отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.
Коммуналка подорожала
Между тем, общая стоимость коммунальных услуг в Украине выросла. По данным Госстата, с апреля 2022 по апрель 2023-го тарифы ЖКХ увеличились на 4%.
Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 20,6%. А кроме того, уборка мусора – на 17%. Также выросли тарифы на:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%,
- водоснабжение – на 0,8%,
- канализацию – на 0,7%.