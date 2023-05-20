Кому назначат субсидию автоматически

В 2023 году на субсидии государство планирует потратить около 25 миллиардов гривен. В настоящее время число лиц, получающих эти выплаты, составляют 2,2 миллиона.

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Право на летнюю субсидию, как и на зимнюю, имеют люди, не изменившие имущественное положение или склад домохозяйства. В таком случае выплаты назначат автоматически.

Напомним! Если переселенцы хотят получить субсидию по другому адресу, им следует обратиться в местный ПФУ.

Сумма летней субсидии составляет 350 – 400 гривен, а зимней – 1,5 тысяч гривен. Их назначают, если сумма за коммуналку превышает 15% дохода всех членов семьи. Чем меньше получает семья, тем больше доплатит государство.

У кого могут забрать субсидию

Если человек имеет большие долги за коммунальные услуги или совершила крупную покупку – ей могут не назначить субсидию. Человек потеряет выплаты, если: