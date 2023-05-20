Кому назначат субсидию автоматически
В 2023 году на субсидии государство планирует потратить около 25 миллиардов гривен. В настоящее время число лиц, получающих эти выплаты, составляют 2,2 миллиона.
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Право на летнюю субсидию, как и на зимнюю, имеют люди, не изменившие имущественное положение или склад домохозяйства. В таком случае выплаты назначат автоматически.
Сумма летней субсидии составляет 350 – 400 гривен, а зимней – 1,5 тысяч гривен. Их назначают, если сумма за коммуналку превышает 15% дохода всех членов семьи. Чем меньше получает семья, тем больше доплатит государство.
У кого могут забрать субсидию
Если человек имеет большие долги за коммунальные услуги или совершила крупную покупку – ей могут не назначить субсидию. Человек потеряет выплаты, если:
- общая площадь жилья превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для индивидуальных домов;
- член семьи в течение 12 месяцев совершил покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен;
- имеет просроченную более трех месяцев задолженность по оплате коммунальных услуг;
- имеет транспортное средство менее 5 лет от выпуска, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.