Кому назначать субсидію автоматично

У 2023 році на субсидії держава планує витратити близько 25 мільярдів гривень. Нині число осіб, які отримують ці виплати складають 2,2 мільйона.

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Право на літню субсидію, як і на зимову, мають люди, які не змінили майновий стан чи склад домогосподарства. В такому випадку виплати призначать автоматично.

Нагадаємо! Якщо переселенці хочуть отримати субсидію за іншою адресою, їм потрібно звернутися до місцевого ПФУ.

Сума літньої субсидії складає 350 – 400 гривень, а зимової – 1,5 тисячі гривень. Їх назначають, якщо сума за комуналку перевищує 15% доходу усіх членів родини. Чим менше отримує сім'я, тим більше доплатить держава.

У кого можуть забрати субсидію

Якщо особа має великі борги за комунальні послуги або зробила велику покупку – їй можуть не назначити субсидію. Людина втратить виплати, якщо: