Як змінилася ціна на електроенергію

Від 1 червня 2023 року українці сплачують за електроенергію по єдиному тарифу – 2,64 гривні за кіловат-годину. Також ціни зросла вартість розподілу світла приблизно на 25 – 50%.

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Зверніть увагу! У зв'язку з підняттям тарифу, середня сума у платіжках громадян приблизно зросте на суму до 250 гривень.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що спочатку у НКРЕКП пропонували підняти тарифи у два етапи. Першим мав бути єдиний тариф – 2,88 гривні за кіловат-годину.

Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,

– пояснив міністр.

Нагадаємо! Востаннє тарифи на світло для населення підіймали у 2017 році. Тоді вартість зросла на 5%.

Як платити за світло менше

Щоб платити за світло менше, можна перейти на двозонний або тризонний тарифний план. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Для того, щоб перейти на такі тарифи потрібно подати заяву на сайті місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім оплатити по платіжці, яка надійде на пошту і протягом двох тижнів вас переведуть на обраний тариф.

До слова, якщо у вас немає змоги оформити такий тариф онлайн, ви можете особисто звернутися в Центр обслуговування клієнтів свого міста щодо переходу або ж звернутися за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.