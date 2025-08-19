Нафтопровід "Дружба" припинив роботу через понад 60 років із дня запуску. З його допомогою російську нафту постачали у 7 країн за двома гілками.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"?

Нафтопровід "Дружба" – один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів, побудований у Радянському Союзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Енциклопедію сучасної України.

Його запустили для транспортування нафти з родовищ у Росії (переважно Західного Сибіру, Поволжя та Уралу) до країн Центральної та Східної Європи.

Магістральна мережа нафтопроводів транспортує нафту на 9 тисяч кілометрів. Щорічно мережею перекачується 60 мільйонів тонн сировини. "Дружба" належить холдингу "Транснефтепродукт" і включена до російського ВПК, який забезпечує армію Росії.

Коли запустили магістраль? 10 грудня 1960 року почалося будівництво нафтопроводу, а 15 жовтня 1964 року відбулася офіційна церемонія запуску магістралі, загальною довжиною – близько 5 200 кілометрів.

Які країни качали нафту через "Дружбу"?

Маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки:

північну (Білорусь, Польща та Німеччина);

південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Мапа нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW

З лютого 2023 року прокачування російської нафти північною гілкою було зупинено через санкції Євросоюзу. Проте транзит продовжувався: нафтопровід доставляв російську нафту до Угорщини і Словаччини.

Яку альтернативу знайшли для себе інші країни Європи? Чехія, зокрема трубопровідний оператор MERO, повідомив про зупинення поставок російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" у квітні 2025 року.

Це вдалося завдяки модернізації Трансальпійського трубопроводу, яким нафту з танкерів в італійському порту Трієст транспортують у Німеччину, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт-Кралупи-Літвінов до Чехії.

Угорщина також можна б відмовитися від "Дружби", зокрема завдяки нафтопроводу з Одеси.

Угорська нафтова компанія Mol хоче отримати доступ до нафтопроводу "Одеса-Броди", який пролягає від чорноморського порту України до кордону країни з Польщею, що дозволить їй отримувати морські поставки від низки світових виробників. Потоки можуть бути спрямовані до Угорщини через південне з'єднання "Дружби".

Зауважте! Словаччина періодично припиняла качати нафту з нафтопроводу "Дружба", проте це відбувалося через українські удари.

Що відомо про припинення роботи нафтопроводу?

У ніч проти 18 серпня українські військові завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", розташованій у Тамбовській області. Внаслідок цього перекачування нафти через магістральний нафтопровід "Дружба" повністю зупинено.

"Бавовну" на вказаній станції організував 14 полк Сил безпілотних систем ЗСУ, повідомив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

Тим часом в Єврокомісії заявили, що удар по "Дружбі" не вплине на енергетичну безпеку Європи. За словами речниці Єви Грнчіжрової, у них немає чіткої інформації про те, хто атакував інтерконектор. ЄК підтримує зв'язок з угорською та словацькою владою, і важливо, що призупинення поставок не впливає на безпеку.