У Кабміні сказали, через що виникла криза з наглядовою радою Енергоатому

Криза в Енергоатомі виникла внаслідок активного саботажу з боку менеджменту. Наразі пропрацьовуються механізми, щоб повторення подібних ситуацій можна було уникнути надалі.

Чому виникла криза з наглядовою радою?

Про це повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

Олексій Соболєв підкреслив, що менеджмент наглядової ради Енергоатому систематично блокував ключові процеси та не виконував доручень, що унеможливлювало належний контроль за діяльністю компанії.

Тобто дали завдання закупити послуги фінансового радника для того, щоб можна було робити детальний аудит того, як все відбувається в Енергоатомі. І ось цей тендер регулярно зривався менеджментом. З однієї причини, з іншої причини. Є історія цього,

– пояснив міністр.

Соболєв також наголосив, що зараз уряд разом із МВФ працює над новими підходами до корпоративного управління, які мають не допустити повторення подібних ситуацій, яка була з наглядовою радою Енергоатому, у майбутньому.