Накопичувальна пенсія: чому вона потрібна та чи запрацює під час війни

Через демографічний спад, держава не може забезпечити населенню гідну солідарну пенсію, тож вже з цього року планували запровадити накопичувальну пенсію. Чи запустять її під час війни, розповів голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Чому Україні потрібна накопичувальна пенсія

На думку голови податкового комітету Данила Гетманцева, котрою він поділився з 24 каналом, якби в Україні таки запрацював другий рівень пенсійної реформи – накопичувальна пенсія, то зараз би не було проблем з розміром пенсії.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Я прихильник накопичувальної пенсійної системи. Я переконаний, що якби ми зробили цю реформу, не займаючись традиційним українським популізмом 15 років тому, вона б вже працювала нормально, і в нас би не було цієї проблеми. А ті обставини, які нас підштовхують до накопичувальної пенсійної системи, вони очевидні виходячи зі структури населення.

Чому не можуть забезпечити гідну солідарну пенсію

Нардеп розповідає, що солідарна пенсійна система успішна в країнах, де багато молоді, яка кможе утримувати невелику кількість пенсіонерів. Тобто Коли 2 – 3 молодих утримують 1 пенсіонера.

В Україні ж кількість працюючого населення (від 15 до 70 років) складала 15,6 мільйона осіб до війни.

За покращеним показником Міжнародної організації праці в Україні 2,4 мільйона, а пенсіонерів 11,3 мільйона.

Насправді ті процеси, які відбуваються в країні, можуть свідчити про те, що в нас по факту може виявитися менше на кінець війни працюючих, ніж пенсіонерів на утриманні. І це дуже небезпечні цифри. Це свідчить про те, що єдиний соціальний внесок вже не відіграє роль страхового платежу. Пенсійний фонд утримується за рахунок бюджету. Це свідчить про те, що наша солідарна пенсійна система не справляється з тими функціями, які покладені на неї,

– пояснює Гетманцев.

Чим відрізняється накопичувальна пенсія від солідарної

Солідарна пенсія зараз дія в Україні, коли пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення. Накопичувальна система полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Умови для успішного запуску накопичувальної пенсії

На думку Гетманцева, для успішного функціонування, накопичувальна пенсійна система повинна бути чітко прорахована, зокрема частина відрахування ЄСВ. Він пояснює, що навіть 5% інфляції це забагато для успішного функціонування пенсійної системи. А на 5% НБУ планує вийти у 2025 році.

Другим не менш важливим фактором є фондовий ринок, тобто місце, де можна розмістити гроші, аби вони не втратили вартість.

Ми повинні забезпечити можливості для інвестування цих довгих грошей. До речі, план з відновлення України, який ми розробили, має близько 1 тисячі проєктів, серед яких можливості для інвестування, в тому числі для приватного, на 750 мільярдів доларів протягом 10 років,

– розповідає Гетманцев.

Нардеп також додав, що навряд чи накопичувальна пенсійна система запрацює під час війни, однак вважає, що прийняти принципові рішення уряд повинен саме зараз.