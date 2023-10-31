Наповненість європейських газосховищ знаходиться на історичному максимумі

Наповненість сховищ Європи газом досягнула історичного максимуму. Порівняно з 2021 роком обсяги накопичень зросли приблизно на 40%.

Газові сховища Європи максимально наповнені

За даними аналітичного центру Bruege, нині у європейських сховищах знаходиться 108,6 мільярда кубометрів газу. Раніше історичний максимум становив 106,2 мільярда кубометрів газу.

Читайте також Попри війну в Ізраїлі: золото впало у своїй ціні

У 2021 році обсяги накопиченого газу складали 83 мільярдів кубометрів. Тож за 2 роки його кількість зросла на майже 40%.

Нині Україна має найбільші у Європі газосховища 321 ТВт·год, тоді як Німеччина має – 254 ТВт·год. Наші сховища наповнені на 39%.

Наразі ситуація настільки стабільна, що кремлівська пропаганда навіть не наважилася цього року спекулювати на цій темі.

Угорщина збільшить імпорт російського газу

Віктор Орбан зустрівся з Путіним під час поїздки до Пекіну. Там вони домовилися про збільшення обсягів закупівлі російського газу.

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі… Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на ринок Китаю. Причому ми це робимо вже кілька років. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) буде 600 мільйонів кубометрів газу,

– сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Це допоможе Росії компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.