Чому пенсіонери зі статусом переселенця можуть не отримати свої виплати

Представники Мінсоцполітики спростували інформацію відносно блокувань карток пенсіонерів. Та пояснили чому насправді можуть не надходити кошти.

Що кажуть у Мінсоцполітики

У Міністерстві пояснили, що саме мала на увазі високопосадовиця Дарина Марчак. Йдеться про інформацію відносно блокування коштів пенсіонерів на рахунках, якщо ними не користуються 6 місяців.

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Мінсоцполітики не давало жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян. По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення. По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток,

– йдеться у повідомленні Міністерства

Розуміємо, під впливом Мінсоцполітики, блокування карток відбуватися не може. Однак, пенсіонери усе ж можуть не отримувати свої пенсії, йдеться про тих, хто має статус ВПО з 24 лютого 2022 року.

Чому призупиняються виплати

Кошти дійсно можуть не надходити на рахунки пеніонерів-переселенців, якщо вони не використовують гроші протягом пів року. Однак, потрібно розуміти, що пенсія нараховується і надалі, просто не зараховується безпосередньо особі.

Причина цього – те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ і чи є власник живим,

– повідомляють представники Міністерства

Щоб продовжити отримувати ці кошти, пенсіонеру просто потрібно вийти на зв'язок і підтвердити особу. Щобільше, громадянину повернуть гроші, які весь цей час нараховувались, але не передавались на його банківський рахунок.