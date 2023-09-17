Як отримати високу пенсію в Україні

На розмір пенсії напряму впливає заробітна плата, яку отримувала особа. До уваги береться і стан здоров'я та вік людини, відповідно до цих пунктів нараховуються певні надбавки.

Як формується пенсія

Розмір пенсії визначається відповідно до декількох факторів. До уваги беруться: стаж, час роботи, рівень заробітної плати, стан здоров'я особи. Найважливішим фактором залишається усе ж зарплата.

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Пенсіонер отримуватиме орієнтовно 29% від свого звичного доходу. Тобто, якщо ви маєте мінімальну заробітну плату, ваша пенсія становитиме лише 2 093 гривні.

Якщо ви хочете отримувати пенсійні виплати не менш як 10 тисяч гривень, зарплата має бути хоча б – 30 тисяч гривень.

При розрахунку пенсії, до уваги береться саме офіційний дохід.

Експерти вважають, що орієнтовно за 4 роки українці не зможуть вийти на пенсію у 60 років, адже у них буде недостатня кількість стажу. Зараз для виходу на пенсію необхідно мати вислугу мінімум 32 роки. У 2028 році необхідний стаж становитиме – 35 років.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 60 років

у 2023 році українці мають набути від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

У 63 роки:

аби вийти на пенсію у 2023 році необхідно мати від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Українці, що бажають вийти на пенсію у 65 років мають набути мінімум 15 років страхового стажу.