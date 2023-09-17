Как формируется пенсия
Размер пенсии определяется согласно нескольким факторам. Учитываются: стаж, время работы, уровень заработной платы, состояние здоровья личности. Важнейшим фактором остается зарплата.
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Пенсионер будет получать ориентировочно 29% своего привычного дохода. То есть, если у вас минимальная заработная плата, ваша пенсия будет составлять всего 2 093 гривны.
Если вы хотите получать пенсионные выплаты не менее 10 тысяч гривен, зарплата должна быть хотя бы– 30 тысяч гривен.
Эксперты считают, что ориентировочно через 4 года украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, ведь у них будет недостаточное количество стажа. Сейчас для ухода на пенсию необходимо иметь выслугу минимум 32 года. В 2028 году необходимый стаж составит – 35 лет.
Сколько требуется стаж для выхода на пенсию в 60 лет
- в 2023 году украинцы должны приобрести от 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 31 года стажа;
- в 2025 году – от 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 35 лет стажа.
В 63 года:
- чтобы выйти на пенсию в 2023 году необходимо иметь от 20 до 30 лет стажа;
- в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.
Украинцы, желающие выйти на пенсию в 65 лет, должны приобрести минимум 15 лет страхового стажа.