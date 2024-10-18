Кому субсидія на опалювальний сезон нарахується автоматично

З 1 жовтня 2024 року розпочався перерахунок субсидій. Для деяких громадян цей процес відбудеться автоматично. Однак, є і ті, кому доведеться звертатись за отриманням цієї допомоги повторно.

Кому потрібно звертатись у ПФУ для перерахунку субсидії

У ПФУ мають звернутись громадяни, у яких відбулися зміни в складі домогосподарства. Якщо, зважаючи на нові обставини, вони матимуть право на субсидію, допомога буде надана, повідомляє Пенсійний фонд.

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Зауважте! Для людей, що в літній період мали не субсидію, а пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, перерахунок відбудеться автоматично.

Також у ПФУ мають звернутись громадяни, що не отримали субсидію у неопалювальний сезон, бо була наявна заборгованість, яку погасили чи оформили договір реструктуризації. На допомогу можуть розраховувати і особи, що у судовому порядку оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП.

Автоматичний перерахунок стосуватиметься більшості громадян. Зокрема і тих, які мали "нульовий" розмір субсидії під час неопалювального сезону.

Зверніть увагу! У деяких випадках особи отримують "нульову" субсидію у літній період. Так може відбуватися через те, що їхнього фінансового забезпечення достатньо для самостійної оплати комуналки.