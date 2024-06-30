Що зробити, аби отримувати пенсію швидше

Пенсіонер може отримувати свою виплату набагато швидше. Для цього просто потрібно обрати правильний метод надходження коштів.

Як отримувати пенсію швидше

Пенсіонери в Україні можуть отримувати пенсію декількома шляхами. Зараз більшість осіб обирають метод перерахунку коштів на банківський рахунок.

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Частина пенсіонерів отримують пенсію, завдяки "Укрпошті". У такому випадку, гроші можна забирати у поштовому відділення або ж доставка цих коштів до особи здійснюється листоношею.

Шляхом переказу на рахунок, пенсія надходить швидше. Тобто, аби прискорити отримання пенсії, потрібно користуватись послугами банку.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Пенсія має надходити не пізніше 25 числа щомісяця.

Зміна способу отримання пенсії може відбуватися як онлайн (через електронний портал Пенсійного фонду), так і офлайн (у відділення ПФУ). Для проведення процедури необхідні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

спеціальні банківські реквізити.

Пакет цих документів необхідно мати при собі, якщо особа звертається у ПФУ офлайн. У випадку подачі заяви онлайн, необхідно відсканувати оригінали і завантажити їх у портал Пенсійного фонду.