Как получать пенсию быстрее

Пенсионеры в Украине могут получать пенсию несколькими путями. Сейчас большинство лиц выбирают метод перечисления средств на банковский счет.

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Часть пенсионеров получают пенсию, благодаря "Укрпочте". В таком случае, деньги можно забирать в почтовом отделении или же доставка этих средств к лицу осуществляется почтальоном.

Путем перевода на счет, пенсия поступает быстрее. То есть, чтобы ускорить получение пенсии, нужно пользоваться услугами банка.

Заметьте! Пенсия должна поступать не позднее 25 числа ежемесячно.

Как изменить способ получения пенсии

Изменение способа получения пенсии может происходить как онлайн (через электронный портал Пенсионного фонда), так и оффлайн (в отделение ПФУ). Для проведения процедуры необходимы следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

специальные банковские реквизиты.

Пакет этих документов необходимо иметь при себе, если лицо обращается в ПФУ оффлайн. В случае подачи заявления онлайн, необходимо отсканировать оригиналы и загрузить их в портал Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Для получения пенсии необходимо открыть специальный банковский счет. Сделать это можно в определенном перечне банков.