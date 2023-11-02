Востаннє таке було у 2014 році: українці провели рекордну кількість обмінних операцій

У жовтні цього року українці сумарно продали на 739,4 мільйона доларів більше валюти ніж купили. Це на 66,4% більше ніж у вересні та у п'ять разів перевищує за серпневі показники.

Населення купило рекордну кількість валюти

У жовтня зросла чиста купівля готівкової валюти до 380,1 мільйона доларів та безготівкової – до 359,3 мільйона доларів. Востаннє такі обсяги купівля спостерігалися у лютому 2014 року та ще кілька місяців перед цим.

Читайте також В обмінниках знову обвал ціни: яка вартість долара на готівковому ринку

Натомість НБУ продав на міжбанківському ринку рекордний за останні півтора року обсяг валюти. Різниця між обсягами купівлі та продажу валют становило 3,351 мільярда доларів.

Курс долара та євро 2 листопада

Ще 3 жовтня НБУ ввів режим "керованої гнучкості" на ринку валют. Він передбачає обмеження коливання вартості долара регулятором. За місяць такої роботи національна валюта зміцніла до 36,28 гривні за долар.

Потягом доби курс долара та євро дещо знизився. Найбільше впав євро у банках від 6 до 10 копійок та купівля долара в обмінниках на 16 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 37,4 гривні, продаж – 37,92 гривні;

купівля – 37,4 гривні, продаж – 37,92 гривні; В обмінниках: купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні;

купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,72 гривні, продаж – 37,81 гривні.

Курс євро: