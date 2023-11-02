Курс валют у банках

Станом на ранок 2 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (-5 копійок проти 1 листопада), а продаж – 37,92 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,7 гривні (-6 копійок), а продаж – в середньому за 40,35 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-16 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,75 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,36 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,81 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 40 гривень (-5 копійок), а продають за 40,2 гривні (-5 копійок).

Чи буде дорожчати долар в листопаді

Під час розмови з 24 Каналом експерт Андрій Шевчишин розповів, що зараз Нацбанк має досить сильні позиції у золотовалютних резервах і повністю контролює валютний ринок.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Між готівковим ринком та міжбанком є перетоки. І тому коли курс на міжбанку падає, у певний момент на готівковому ринку американський долар також починає дешевшати. І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівці.

Втім Шевчишин додає, що межа, у якій може коливатися долар зараз, становить 38 гривень. Курс може й знизитися, але тільки у випадку, коли гривня укріплюватиметься надалі на міжбанку.

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