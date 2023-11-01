Курс валют у банках

Станом на ранок 1 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,45 гривні (-6 копійок проти 31 жовтня), а продаж – 37,96 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,76 гривні (-14 копійок), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,9 гривні (+12 копійок), а продаж – 37,5 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продаж – (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,28 гривні (-6 копійок), а продаж – 39,94 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (без змін), а продаж – 37,81 гривні (-4 копійки).

(без змін), а продаж – (-4 копійки). Євро купують за 40,05 гривні (-5 копійок), а продають за 40,25 гривні (-5 копійок).

Яким буде курс у листопаді

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько нещодавно НБУ знизив суттєво облікову ставку одразу на 4% – до 16%. Вона пояснює, що це було зроблено для збереження привабливості гривневих депозитів для населення.



Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зрештою за минулі 7 днів ціна долара впала майже на 20 копійок й на початку цього тижня курс продажу американської валюти становить близько 37,85 – 37,90 гривень за долар.

Цікаво, що ща словами експертки, у перші дні листопада, тобто цього тижня, очікується, що зазначені тренди уповільняться. Відтак вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в межах 37,6 – 38,2 гривні за долар.

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