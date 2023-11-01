Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,45 гривны (-6 копеек против 31 октября), а продажа – 37,96 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,76 гривны (-14 копеек), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,9 гривны (+12 копеек), а продажа – 37,5 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продажа – (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,28 гривны (-6 копеек), а продажа – 39,94 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (без изменений), а продажа – 37,81 гривны (-4 копейки).

(без изменений), а продажа – (-4 копейки). Евро покупают за 40,05 гривны (-5 копеек), а продают за 40,25 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс в ноябре

Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько недавно НБУ снизил существенно учетную ставку сразу на 4% – до 16%. Она объясняет, что это было сделано для сохранения привлекательности гривневых депозитов для населения.



Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В конце концов, за прошедшие 7 дней цена доллара упала почти на 20 копеек и в начале этой недели курс продажи американской валюты составляет около 37,85 – 37,90 гривен за доллар.

Интересно, что, по словам экспертки, в первые дни ноября, то есть на этой неделе, ожидается, что указанные тренды замедлятся. Следовательно, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 – 38,2 гривны за доллар.

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