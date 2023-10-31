Курс валют в банках

По состоянию на 31 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,51 гривны (-1 копейка против 30 октября), а продажа – 38 гривен (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,90 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,86 гривны (-44 копейки), а продажа – 37,37 гривны (-63 копейки), по данным finance.ua.

(-44 копейки), а продажа – (-63 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,73 гривны (-12 копеек), а продажа – 40,50 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,85 гривны (-9 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-9 копеек). Евро покупают за 40,10 гривны (-5 копеек), а продают за 40,30 гривны (-1 копейка).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что умеренное сокращение спроса на иностранную валюту, наблюдавшееся с начала прошлой недели, привело к плавному снижению стоимости доллара на наличном рынке уже в первые дни. Но гораздо более сильное влияние на курс оказало решение правления НБУ по дизайну монетарной политики.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Через период выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедление указанных трендов. На мой взгляд, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 – 38,2 гривны за доллар.