Для некоторых коммуналка подорожает

Тариф на электроэнергию

В настоящее время тариф на электроэнергию в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако согласно постановлению НКРЭКУ с 1 ноября цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей изменится.

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Следовательно, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить:

за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:

I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця":

I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС;

II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.

Напомним! Стоимость услуг включает: цена покупки электроэнергии на рынке, тариф на услуги оператора системы распределения, тариф на услуги оператора системы передачи, тариф на услуги поставщика универсальной услуги.

Водоснабжение и водоотвод

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод в ноябре не изменятся, хотя НКРЭКУ уже несколько раз пытался повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Тарифы на газ и тепло

Кабмин продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) для участников рынка природного газа. Так что изменений в стоимости газа ожидать не стоит.

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 года будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа с НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен;

производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам.

Что касается тарифа на газ для бытовых потребителей, то он составит, как всегда, 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). Напомним, что в Украине более 90% населения пользуются услугами НАК "Нафтогаз".

Мобилизация в ноябре

Мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 15 ноября, поэтому все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Напоминаем, что есть три вида повесток:

повестка для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное предписание.

Следует отметить, что помимо мужчин военному учету подлежат женщины, работающие по медицинским специальностям. Если же женщина с медицинским образованием находится за рубежом, то должна обратиться в консульское учреждение.

Соцвыплаты и выплаты для ВПЛ

С ноября ждут изменения и переселенцев, которые хотят получить статус ВПЛ. Теперь, чтобы оформить помощь от государства, не нужно обращаться каждому, а только одному из членов семьи.

Что касается переселенцев, которые уже оформили статус ВПЛ и получают выплаты, то их автоматически продлили на полгода – до конца января 2024 года. По истечении этого срока выплату снова пересмотрят.

Помощь для внутренне перемещенных лиц составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Кто из переселенцев не может рассчитывать на выплаты

С сентября 2023 года некоторые переселенцы остались без выплат от государства, говорится о ВПЛ, которые:

имеют депозит более чем в 100 000 гривен;

находятся за границей свыше месяца без уважительной причины;

имеют жилье не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метров на одного члена семьи;

приобрели жилье стоимостью более 100 000 гривен;

приобрели автомобиль, которому менее 5 лет;

купили иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 000 гривен.

Также не имеют права получать помощь люди, которые:

отбывают наказание в местах лишения свободы;

осуждены за государственную измену или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины или объявлены в розыск;

вернулись на прошлое место жительства.

Какая ситуация с субсидиями

В Украине на субсидию может рассчитывать домохозяйство (семья), если его расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Напомним, что в прошлом году во время отопительного сезона размер субсидии составлял 1700 – 1800 гривен в месяц.

Что касается способа оформления субсидии, то существует два способа – онлайн на портале Дия и непосредственно в органах социальной защиты населения по месту регистрации.

Кто может получить субсидию:

те, кто зарегистрирован (прописан) в доме;

те, кто не зарегистрирован, но фактически проживают в доме, например арендаторы жилья, или переселенцы. Обратите внимание, что для ВПЛ необязательно иметь договор аренды жилья.

Полезно: для того, чтобы узнать, назначили ли вам субсидию и каков ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua.

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Будут ли переводить украинцы часы

В этом году Украина будет переводить часы с летнего на зимнее время, как и ряд других европейских стран. Это традиционно произойдет в 04:00 утра в последнее воскресенье октября.

29 октября в 04:00 утра украинцы переведут часы на 03:00 и таким образом будут спать на один час дольше. Заметим, что обычно смартфоны и компьютеры автоматически переводят время. Что касается движения поездов, то отправление и прибытие будет скорректировано в соответствии с изменениями.