Для декого комуналка подорожчає

Тариф на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміниться.

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Відтак клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Нагадаємо! До вартості послуг входять: ціна купівлі електроенергії на ринку, тариф на послуги оператора системи розподілу, тариф на послуги оператора системи передачі, тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Водопостачання та водовідведення

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення у листопаді не зміняться, хоча НКРЕКП вже декілька разів робив спробу підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Тарифи на газ та тепло

Кабмін продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) для учасників ринку природного газу. Тож змін у вартості газу очікувати не варто.

виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;

виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.

Що стосується тарифу на газ для побутових споживачів, то він складе, як і завжди, 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). Нагадаємо, що в Україні понад 90% населення користуються послугами від НАК "Нафтогазу".

Мобілізація у листопаді

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада, тому усі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними. Нагадуємо, що є три види повісток:

повістка для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження.

Варто зауважити, що окрім чоловіків військовому обліку підлягають жінки, які працюють за медичними спеціальностями. Якщо ж жінка з медичною освітою наразі перебуває за кордоном, то повинна звернутися до консульської установи.

Соцвиплати та виплати для ВПО

З листопада чекають зміни й на переселенців, які хочуть отримати статус ВПО. Тепер, щоб оформити допомогу від держави не треба звертатись кожному, а лише одному з членів сімʼї.

Що стосується переселенців, які вже оформили статус ВПО та отримують виплати, то їх автоматично продовжили на пів року – до кінця січня 2024 року. По закінченню цього терміну виплату знову переглянуть.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Хто з переселенців не може розраховувати на виплати

Від вересня 2023 року деякі переселенці залишились без виплат від держави, йдеться про ВПО, які:

мають депозит у понад 100 000 гривень;

перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;

мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї;

придбали житло вартістю понад 100 000 гривень;

придбали автомобіль, якому менш як 5 років;

купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 000 гривень.

Також не мають право отримувати допомогу люди, які:

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;

повернулися до покинутого місця проживання.

Яка ситуація з субсидіями

В Україні на субсидію може розраховувати домогосподарство (сімʼя), якщо його витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Нагадаємо, що торік під час опалювального сезону розмір субсидії складав 1 700 – 1 800 гривень на місяць.

Що стосується способу оформлення субсидії, то існує два способи – онлайн на порталі Дія та безпосередньо в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Хто може отримати субсидію:

ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку;

ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Зауважте, що для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.

Корисно: для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua.

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Чи переводитимуть українці годинник

Цього року Україна буде переводити годинник з літнього на зимовий час, як і ряд інших європейських країн. Це традиційно станеться о 04:00 ранку в останню неділю жовтня.

Тож 29 жовтня о 04:00 ранку українці переведуть годинник на 03:00 й таким чином спатимуть на одну годину довше. Зауважимо, що зазвичай смартфони та компʼютери автоматично переводять час. Що стосується руху потягів, то відправлення та прибуття буде скориговано відповідно до змін.