Для декого комуналка подорожчає
- Тариф на електроенергію
Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміниться.
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Відтак клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:
- за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:
- I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":
- I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
- Водопостачання та водовідведення
Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення у листопаді не зміняться, хоча НКРЕКП вже декілька разів робив спробу підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.
- Тарифи на газ та тепло
Кабмін продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) для учасників ринку природного газу. Тож змін у вартості газу очікувати не варто.
- виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
- вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;
- виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.
Що стосується тарифу на газ для побутових споживачів, то він складе, як і завжди, 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). Нагадаємо, що в Україні понад 90% населення користуються послугами від НАК "Нафтогазу".
Мобілізація у листопаді
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада, тому усі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними. Нагадуємо, що є три види повісток:
- повістка для уточнення даних;
- на проходження військово-лікарської комісії;
- мобілізаційне розпорядження.
Варто зауважити, що окрім чоловіків військовому обліку підлягають жінки, які працюють за медичними спеціальностями. Якщо ж жінка з медичною освітою наразі перебуває за кордоном, то повинна звернутися до консульської установи.
Соцвиплати та виплати для ВПО
З листопада чекають зміни й на переселенців, які хочуть отримати статус ВПО. Тепер, щоб оформити допомогу від держави не треба звертатись кожному, а лише одному з членів сімʼї.
Що стосується переселенців, які вже оформили статус ВПО та отримують виплати, то їх автоматично продовжили на пів року – до кінця січня 2024 року. По закінченню цього терміну виплату знову переглянуть.
Допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
- для інших осіб — 2 000 гривень.
Хто з переселенців не може розраховувати на виплати
Від вересня 2023 року деякі переселенці залишились без виплат від держави, йдеться про ВПО, які:
- мають депозит у понад 100 000 гривень;
- перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;
- мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї;
- придбали житло вартістю понад 100 000 гривень;
- придбали автомобіль, якому менш як 5 років;
- купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 000 гривень.
Також не мають право отримувати допомогу люди, які:
- відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
- засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;
- повернулися до покинутого місця проживання.
Яка ситуація з субсидіями
В Україні на субсидію може розраховувати домогосподарство (сімʼя), якщо його витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Нагадаємо, що торік під час опалювального сезону розмір субсидії складав 1 700 – 1 800 гривень на місяць.
Що стосується способу оформлення субсидії, то існує два способи – онлайн на порталі Дія та безпосередньо в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Хто може отримати субсидію:
- ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку;
- ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Зауважте, що для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.
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Чи переводитимуть українці годинник
Цього року Україна буде переводити годинник з літнього на зимовий час, як і ряд інших європейських країн. Це традиційно станеться о 04:00 ранку в останню неділю жовтня.
Тож 29 жовтня о 04:00 ранку українці переведуть годинник на 03:00 й таким чином спатимуть на одну годину довше. Зауважимо, що зазвичай смартфони та компʼютери автоматично переводять час. Що стосується руху потягів, то відправлення та прибуття буде скориговано відповідно до змін.