  • Тариф на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів зміниться.

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Відтак клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

  • за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

  • I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

  • I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
  • Водопостачання та водовідведення

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення у листопаді не зміняться, хоча НКРЕКП вже декілька разів робив спробу підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

  • Тарифи на газ та тепло

Кабмін продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) для учасників ринку природного газу. Тож змін у вартості газу очікувати не варто.

  • виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
  • вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;
  • виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.

Що стосується тарифу на газ для побутових споживачів, то він складе, як і завжди, 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). Нагадаємо, що в Україні понад 90% населення користуються послугами від НАК "Нафтогазу".

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада, тому усі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними. Нагадуємо, що є три види повісток:

  • повістка для уточнення даних;
  • на проходження військово-лікарської комісії;
  • мобілізаційне розпорядження.

Варто зауважити, що окрім чоловіків військовому обліку підлягають жінки, які працюють за медичними спеціальностями. Якщо ж жінка з медичною освітою наразі перебуває за кордоном, то повинна звернутися до консульської установи.

З листопада чекають зміни й на переселенців, які хочуть отримати статус ВПО. Тепер, щоб оформити допомогу від держави не треба звертатись кожному, а лише одному з членів сімʼї.

Що стосується переселенців, які вже оформили статус ВПО та отримують виплати, то їх автоматично продовжили на пів року – до кінця січня 2024 року. По закінченню цього терміну виплату знову переглянуть.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб становить:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
  • для інших осіб — 2 000 гривень.

Хто з переселенців не може розраховувати на виплати

Від вересня 2023 року деякі переселенці залишились без виплат від держави, йдеться про ВПО, які:

  • мають депозит у понад 100 000 гривень;
  • перебувають за кордоном понад місяць без поважної причини;
  • мають житло не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї;
  • придбали житло вартістю понад 100 000 гривень;
  • придбали автомобіль, якому менш як 5 років;
  • купили іноземну валюту або дорогоцінні метали на понад 100 000 гривень.

Також не мають право отримувати допомогу люди, які:

  • відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
  • засуджені за державну зраду чи кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошені в розшук;
  • повернулися до покинутого місця проживання.

В Україні на субсидію може розраховувати домогосподарство (сімʼя), якщо його витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Нагадаємо, що торік під час опалювального сезону розмір субсидії складав 1 700 – 1 800 гривень на місяць.

Що стосується способу оформлення субсидії, то існує два способи – онлайн на порталі Дія та безпосередньо в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Хто може отримати субсидію:

  • ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку;
  • ті хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці. Зауважте, що для ВПО необов'язково мати договір оренди житла.

Корисно Субсидія-2023: які документи потрібні та як оформити виплати

Цього року Україна буде переводити годинник з літнього на зимовий час, як і ряд інших європейських країн. Це традиційно станеться о 04:00 ранку в останню неділю жовтня.

Тож 29 жовтня о 04:00 ранку українці переведуть годинник на 03:00 й таким чином спатимуть на одну годину довше. Зауважимо, що зазвичай смартфони та компʼютери автоматично переводять час. Що стосується руху потягів, то відправлення та прибуття буде скориговано відповідно до змін.