Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (-5 копеек против 1 ноября), а продажа – 37,92 гривны (-4 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 39,7 гривны (-6 копеек), а продажа – в среднем за 40,35 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-16 копеек), а продажа – 37,95 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,75 гривны (-16 копеек), а продажа – 40,36 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,81 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 40 гривен (-5 копеек), а продают за 40,2 гривны (-5 копеек).
Будет ли дорожать доллар в ноябре
Во время разговора с 24 Каналом эксперт Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас Нацбанк имеет достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах и полностью контролирует валютный рынок.
Между наличным рынком и межбанком есть перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных.
Впрочем, Шевчишин добавляет, что граница, в которой может колебаться доллар сейчас, составляет 38 гривен. Курс может и снизиться, но только в случае, когда гривна будет укрепляться в дальнейшем на межбанке.