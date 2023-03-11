Для більшості українців зросте пенсійний вік: доки доведеться працювати

В Україні щорічно до 2028 року збільшуються вимоги до страхового стажу в пенсіонерів. Щороку частка пенсіонерів, які виходять на пенсію вчасно у 60 років, зменшується.

У 2022 році для виходу на пенсію потрібно було накопичити 29 років страхового стажу, а уже цьогоріч для цього потрібно не менше 30 років.

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Наскільки зростуть вимоги до стажу

Уже до 2028 року необхідний стаж складатиме 35 років. Щорічно вимоги будуть збільшуватися на 12 місяців.

Тобто, якщо до 60 людина не встигне накопичити необхідну кількість стажу, то їй доведеться працювати довше. Щоб перевірити, скільки років стажу ви маєте, можна скористатися порталом Пенсійного фонду.

Середній стаж, із яким українці виходять на пенсію, становить, пише Obozrevatel Тобто вже за 2 роки українці з таким стажем не зможуть вийти на пенсію у 60 років. Їм доведеться чекати до 63 років.

Стаж можна докупити

Страховий стаж можна докупити. З 1 січня один місяць коштує 2 948 гривень (це ЄСВ, помножений на коефіцієнт 2). Рік страхового стажу обійдеться в 35 376 гривень. При цьому, для пенсії у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Ті українці, які не працевлаштовані офіційно, також можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Розмір таких внесків наразі становить 1474 гривень.

Які українці можуть вийти на пенсію раніше

За законом декілька категорій громадян можуть вийти на пенсію у віці до 60 років. Це можна зробити особам: