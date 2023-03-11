Для большинства украинцев возрастет пенсионный возраст: до скольки придется работать

В Украине ежегодно до 2028 года увеличиваются требования к страховому стажу у пенсионеров. Ежегодно доля пенсионеров, выходящих на пенсию в срок в 60 лет, уменьшается.

В 2022 году для выхода на пенсию нужно было накопить 29 лет страхового стажа, а уже в этом году для этого нужно не менее 30 лет.

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Насколько возрастут требования к стажу

Уже до 2028 года необходимый стаж составит 35 лет. Ежегодно требования будут увеличиваться на 12 месяцев.

То есть, если до 60 человек не успеет накопить необходимое количество стажа, то ему придется работать дольше. Чтобы проверить, сколько лет стажа у вас есть, можно воспользоваться порталом Пенсионный фонд.

Средний стаж, с которым украинцы выходят на пенсию, составляет, пишет Obozrevatel . То есть уже через 2 года украинцы с таким стажем не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Им придется ждать до 63 лет.

Стаж можно докупить

Страховой стаж можно купить. С 1 января один месяц стоит 2 948 гривен (это ЕСВ, умноженный на коэффициент 2). Год страхового стажа обойдется в 35 376 гривен. При этом для пенсии в 65 лет нужно иметь не менее 15 лет стажа.

Украинцы, которые не трудоустроены официально, также могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд. Размер таких взносов составляет 1 474 гривен.

Какие украинцы могут выйти на пенсию раньше

По закону, несколько категорий граждан могут выйти на пенсию в возрасте до 60 лет. Это можно сделать лицам: