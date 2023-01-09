Урезание пенсии: при каких обстоятельствах такое возможно
Вычислить с пенсии могут только из судебных решений, постановлений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других документов.
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В Пенсионном фонде сообщают, что размер отчисления из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. По закону может быть отчислено не более 50% пенсии:
- на содержание членов семьи (алименты);
- на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;
- на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;
- на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
Новые правила выхода на пенсию
Напоминаем, что в 2023 году минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная – 20 920 гривны.
Согласно изменениям с 1 января, чтобы выйти на пенсию В этом году нужно иметь страховой стаж не менее 30 лет. Если же стажа не хватает, выйти на пенсию удастся в 63 и 65 лет.
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Стоит отметить, что украинцы смогут докупить страховой стаж:
- Если для ухода на пенсию не хватает всего несколько месяцев, их можно докупить. Цена – 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц;
- Граждане, имеющие менее 15 лет стажа, в 65 лет могут получить вместо пенсии государственную социальную помощь.