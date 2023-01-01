Пенсии в 2023 году

С 1 января 2023 года минимальная пенсия останется такой, что и в прошлом году 2 093 гривны, а максимальная – 20 920 гривен.

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По словам Министра финансов Украины, государство будет искать способ проиндексировать пенсии. И это может произойти весной, а именно в марте. А заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко добавил, что эта индексация будет начисляться с учетом инфляции и динамики изменения заработных плат.

Напоминаем, что с 1 декабря 2022 г. произошла индексация пенсий. Следовательно, минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличилась на 66 гривен – до 2093 гривен.

Шахтерам-пенсионерам увеличили на 198 гривен до 6 279 гривен,

Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца – на 132 гривны до 4 186 гривен,

на 132 гривны до 4 186 гривен, Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны – от 138 до 429 гривен,

от 138 до 429 гривен, Пенсии за особые заслуги перед Украиной – от 13,20 до 26,40 грн.

Требования для выхода на пенсию

Как сообщает Пенсионный Фонд, для того чтобы в 2023 году выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 30 лет страхового стажа. Кроме того, каждый год в Украине увеличиваются требования о наличии стажа.

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Если человек не имеет нужного стажа для выхода на пенсию в 60, он может воспользоваться правом ухода на пенсию по возрасту после наступления 63 лет (со стажем от 20 лет) или 65 (при наличии стажа от 15 до 20 лет).

Важно, что если для выхода на пенсию не хватает всего несколько месяцев, то его можно докупить – это 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц.

Те граждане, которые имеют менее 15 лет стажа, в 65 лет могут получить вместо пенсии государственную социальную помощь.