Пенсії у 2023 році

З 1 січня 2023 року мінімальна пенсія залишиться такою, що й торік – 2 093 гривні, а максимальна – 20 920 гривні.

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За словами міністра фінансів України, держава шукатиме спосіб проіндексувати пенсії. І це може відбудеться на весні, а саме у березні. А заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко додав: ця індексація нараховуватиметься з урахуванням інфляції та динаміки зміни заробітних плат.

Нагадуємо, що з 1 грудня 2022 року відбулася індексація пенсій. Відтак, мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам збільшилася на 66 гривень – до 2 093 гривень.

Шахтарям-пенсіонерам збільшили на 198 гривень до 6 279 гривень,

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – на 132 гривні до 4 186 гривень,

на 132 гривні до 4 186 гривень, Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни – від 138 до 429 гривень,

від 138 до 429 гривень, Пенсії за особливі заслуги перед Україною – від 13,20 до 26,40 гривні.

Вимоги для виходу на пенсію

Як повідомляє Пенсійний Фонд, для того, щоб у 2023 році вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 30 років страхового стажу. Крім того, щороку в Україні збільшуються вимоги щодо наявності стажу.

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Якщо людина не має потрібного стажу для виходу на пенсію у 60, вона може скористатись правом виходу на пенсію за віком після настання 63 років (зі стажем від 20 років) чи 65 (за наявності стажу від 15 до 20 років).

Важливо, що якщо для виходу на пенсію не вистачає всього декілька місяців, його можна докупити – це 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.

Ті громадяни, які мають менше ніж 15 років стажу, у 65 років можуть отримати замість пенсії державну соціальну допомогу.