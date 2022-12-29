Проте є і хороша новина. Вона полягає в тому, що пройшовши зиму українці оминуть найскладніший етап конфлікту.

Цікаво Яким буде зростання ВВП та інфляції у 2023 році: прогнози аналітиків

Новини дві. Одна погана – зима буде дуже важкою, важкою. Друга хороша – навесні буде легшою. Ми вже пройдемо найгірший етап цього конфлікту,

– зазначив Гетьманцев.

За його словами, катастрофи в економіці попри воєнні труднощі не виникло. За словами депутата, ситуація "дуже важка, але контрольована".

Зима взагалі буде найважчою за всю історію нашої держави. Найважчою для бізнесу, для людей і тут не повинно бути ілюзій. Але ми обов'язково встоїмо. Весною буде легше, економіка вже адаптується, підприємства адаптуються. Якими б не були ці обстріли, ми все одно реалізуємо до весни рішення, що дозволяють створити альтернативу для пошкоджених об'єктів інфраструктури. Є допомога Заходу, допомога наших партнерів буде теплішою, буде сезонне зменшення споживання енергоносіїв,

– запевнив Гетьманцев.

Якщо раніше скорочення української економіки у цьому році очікували на рівні 30%, то у жовтні прогноз щодо скорочення ВПП погіршився до 39% у річному обчисленні. В листопаді очікування погіршилися до 41%. Також виникають серйозні проблеми з оплатою праці.

Попри тривоги, роботодавець платить за 8 годин роботи, а людина працює менше. Це також лягає на собівартість виробництва та логістику, яка також зруйнована і також накладає негативний ефект на економіку в цілому,

– сказав Гетьманцев.

Деякі підприємства зупинилися через війну, не в змозі окупити збитки.

Є підприємства, де ти взагалі не можеш встановити генератори. Я знаю бізнеси, що зупинилися. Використання генераторів – це зростання собівартості, тому що генераторна енергія мінімум утричі дорожча за звичайну,

– пояснив Гетьманцев.

Як приклад, він навів виробництво скла, на якому поставили генератори. В результаті вартість готової пляшки злетіла у 3,5 раза.

А у нас горілка розливається за законом тільки в скло. Виходить, від повернення на підприємство електроживлення залежать акцизи. Це як приклад, а їх дуже багато,

– резюмував депутат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнес погіршив оцінку податкового режиму України.