Правительство приняло решение продлить автоматическое осуществление соцвыплат в новом году для граждан, нуждающихся в этом больше всего. Всем остальным необходимо еще раз обратиться в органы социальной помощи еще раз.
Интересно Две "скидки" невозможны: субсидия и льготы на оплату коммуналки одновременно не предоставляются
Кому продлили автоматические соцвыплаты
С 1 января продолжены следующие социальные выплаты и пособия:
- на детей, над которыми установлена опека или забота,
- детей, больных тяжелыми заболеваниями,
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Кому нужно подавать документы
С нового года нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии:
- помощь малообеспеченным семьям,
- помощь одиноким матерям.
Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и в соответствии с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат,
– сказал Музыченко.
Напомним, ранее мы писали о том, как получить субсидию на коммунальные услуги.