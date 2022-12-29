Правительство приняло решение продлить автоматическое осуществление соцвыплат в новом году для граждан, нуждающихся в этом больше всего. Всем остальным необходимо еще раз обратиться в органы социальной помощи еще раз.

Интересно Две "скидки" невозможны: субсидия и льготы на оплату коммуналки одновременно не предоставляются

Кому продлили автоматические соцвыплаты

С 1 января продолжены следующие социальные выплаты и пособия:

на детей, над которыми установлена опека или забота,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кому нужно подавать документы

С нового года нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии:

помощь малообеспеченным семьям,

помощь одиноким матерям.

Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и в соответствии с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат,

– сказал Музыченко.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить субсидию на коммунальные услуги.