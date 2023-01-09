В долларовом эквиваленте, это от 860 долларов до 1350 долларов ежемесячно.
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Кто получает самые большие зарплаты в Украине
По данным Work.ua самые высокие зарплаты получают работники в ІТ-сфере. Диапазон самых высоких зарплат в Украине колеблется от 55 тысяч до 35 тысяч гривен.
Среди тех, кто получает более 30 тысяч гривен и выше:
- Программист PHP – 55 тысяч гривен,
- Back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – по 50 тысяч гривен ежемесячно,
- Эндодонтист и трейдер получают около 45 тысяч,
- Javascript-программист – 44 500 тысяч гривен,
- Водитель-международник – в среднем получает 42 тысячи,
- Финансовый директор (CFO) и директор по маркетингу – по 40 тысяч гривен,
- Front-end программист – 39 тысяч гривен,
- Проходчик – 37 тысяч гривен,
- Топ-менеджер, ортодонт и директор по строительству – по 35 тысяч ежемесячно.
Ожидать ли поднятия зарплаты в 2023 году
Большинство работодателей готово поднять зарплаты своим работникам в 2023 году. Об этом говорит 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко.
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Однако зарплаты будут расти скорее в частном секторе, чем в государственном. Речь идет об отраслях, которые являются критическими для экономики.
Спад экономики рассеивает надежду на увеличение заработных плат. По уровню зарплаты мы откатимся к показателям 2014 – 2015 годов. В лучшем случае — 2016 в долларовом эквиваленте, учитывая условия и вызовы настоящего,
– добавляет Валентина Гаврюшенко
Единственная надежда на международную поддержку, благодаря которой быстро выстроится экономика и существенно увеличится уровень дохода в будущем.
Самые востребованные вакансии
- Торговля-продажи,
- Производство,
- Маркетинг,
- Админперсонал и т.д.
Также следует ожидать, что прибавятся в список строители, будет больше производственных профессий, возобновится спрос на ИТ.
Повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности: столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса. Будут точно работать программисты, логисты, водители и психологи.