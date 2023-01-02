Какими будут зарплаты в этом году и кому больше повезет, читайте в материале 24 Канала.

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По оценке НБУ, инфляция в 2023 году составит примерно 21%. Именно на столько украинцы лишатся покупательной способности, если им не пересмотрят зарплату.

Как изменится зарплата

Минимальная зарплата в Украине останется без изменений в течение всего 2023 года – на уровне 6 700 гривен. Однако в макропрогнозе от Минэкономики предусмотрено поднятие средней зарплаты до уровня 18 261 гривна. В гривне это довольно значительный рост, но почти полностью нивелируется уровнем инфляции.

И действительно, компании готовы поднимать зарплаты:

По опросу Work.ua, большинство работодателей планируют в этом году повысить зарплаты на 8 – 30%.

В опросе Rabota.ua о готовности повысить работникам зарплаты заявили 60% респондентов. Однако в большинстве своем поднятие незначительное – на 5 – 10%. Только 3,7% работодателей в Украине готовы повысить зарплату более чем на 20%, чтобы хотя бы догнать инфляцию.

Кому повысят зарплаты

Эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко в комментарии 24 Канала рассказала, что зарплаты будут расти быстрее в частном секторе, особенно в отраслях, критичных для экономики. В то же время, в государственном секторе поднятие будет медленнее – оно будет зависеть от возможностей госбюджета.

Валентина Гаврюшенко HR-специалист, эксперт по рынку труда Спад экономики рассеивает надежду на увеличение заработных плат. По уровню зарплаты мы откатимся к показателям 2014 – 2015 годов. В лучшем случае — 2016 в долларовом эквиваленте, учитывая условия и вызовы настоящего.

Поэтому специалисты советуют украинцам подготовиться к тому, что доход в 2023 году все еще будет нестабильным. Однако мы верим, что нынешний год будет победным. И с тем уровнем поддержки, который мы сейчас имеем от международных партнеров, мы быстро отстроим экономики и существенно увеличим уровень дохода в будущем.