Якими будуть зарплати цього року та кому пощастить більше, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Кадровий голод та високі зарплати: кого шукатимуть роботодавці у 2023 році

За оцінкою НБУ, інфляція у 2023 році складе приблизно 21%. Саме на стільки українці втратять купівельну спроможність, якщо їм не переглянуть зарплату.

Як зміниться зарплата

Мінімальна зарплата в Україні залишиться без змін протягом всього 2023 року – на рівні 6 700 гривень. Однак в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривня. У гривні це доволі значне зростання, але воно майже цілком нівелюється рівнем інфляції.

І справді компанії готові піднімати зарплати:

За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.

В опитуванні Rabota.ua про свою готовність підвищити працівникам зарплати заявили 60% респондентів. Однак здебільшого підняття незначне – на 5 – 10%. Лише 3,7% роботодавців в Україні готові підвищити зарплату на понад 20%, щоб хоча б наздогнати інфляцію.

Кому підвищать зарплати

Експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко у коментарі 24 Каналу розповіла, що зарплати зростатимуть швидше у приватному секторі, особливо в галузях, які є критичними для економіки. Водночас у державному секторі підняття буде повільнішим – воно залежатиме від можливостей держбюджету.

Валентина Гаврюшенко HR-спеціалістка, експертка з ринку праці Спад економіки розвіює сподівання щодо збільшення заробітних плат. По рівню зарплатні ми відкотимося до показників 2014 – 2015 років. У кращому разі — 2016 року в доларовому еквіваленті, з огляду на умови та виклики сьогодення.

Тож фахівці радять українцям підготуватися до того, що дохід у 2023 році все ще буде нестабільним. Однак ми віримо, що цей рік буде переможним. І з тим рівнем підтримки, який ми маємо зараз від міжнародних партнерів, ми швидко відбудуємо економіки та суттєво збільшимо рівень доходу у майбутньому.