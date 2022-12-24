Ситуація на ринку праці цьогоріч

В Україні зараз 239 тисяч безробітних громадян, що є найнижчим показником від 2003 року. Такі дані наводить Служба зайнятості станом на 1 грудня.

Читайте також Дохід українців різко впав: чи підвищать зарплати у 2023 році

У Центрі зайнятості повідомляють теж невтішну статистику: на одне робоче місце в деяких областях може бути понад 10 охочих. Відтак конкуренція на певні вакансії просто шалена.

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна, у коментарі 24 каналу, підкреслює, що прогноз по безробіттю в Україні невтішний й наводить статистику він НБУ, де цьогоріч відсоток безробіття по компаніях склав 28,9 проти 9,8% торік. У наступні роки очікується спад, однак не такими швидкими темпами, як того хотілось би: до 27% у 2023 році та 18,2% у 2024 році.

Зверніть увагу! Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі Українського радіо заявила, що наприкінці 2022 року в Україні 2,6 мільйона безробітних. У наступному році їх кількість зросте до трохи більше ніж 2,8 мільйона безробітних.

Яким буде рівень безробіття у 2023 році

HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко, у коментарі 24 каналу, розповіла, що відновлення економіки поступово стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

За прогнозами Нацбанку рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься, але на тлі війни та падіння економіки він ще довго залишатиметься високим, у першому півріччі наступного року рівень безробіття в Україні виросте до 35%, зниження до 18,2% прогнозують у 2024 році.

Валентина Гаврюшенко HR-спеціалістка, експертка з ринку праці Молодь і українці середнього віку виїхали за кордон і частина кваліфікованих кадрів не повернеться на Батьківщину, це теж негативно впливає на економіку. Кадровий голод призведе до того, що роботодавцям доведеться заманювати людей на роботу високими зарплатами. Зокрема, з високою ймовірністю така ситуація можлива у будівництві та на виробничих потужностях, які значно постраждали через війну.

Допомога по безробіттю

Поки в Україні діє воєнний стан, українці не можуть отримувати допомогу довше, ніж три місяці. Що стосується розміру суми, то вона виплачується залежно від тривалості періоду безробіття:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100%,

надалі – 50%.

Максимальний розмір виплат по безробіттю також змінився у зв'язку з воєнним станом. Тепер це не 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а мінімальна зарплата – 6 700 гривень. Мінімальний же розмір складає від 1 800 до 650 гривень, залежно від трудового стажу.

Зауважте! Статус безробітного надають тепер лише за наявності страхового стажу протягом 12 місяців поспіль на момент втрати роботи.

Найзатребуваніші вакансії у настпному році

Чи змінився ринок вакансій

На думку Тетяни Пашкіної, ні ковід, ні війна глобально ринок та його структуру не зрушили. Тож вона сподівається, то така тенденція прослідковуватиметься й надалі. Відтак затребуваними будуть вакансії у сфері торгівля-продажі, виробництво, маркетинг, адмінперсонал тощо.

Тетяна Пашкіна HR-маркетологиня, авторка книги, експертка з ринку праці Сподіваюсь, додадуться будівельники, буде більше виробничих професій, поновиться попит на ІТ тощо.

Які професії користуватимуться попитом

На думку Валентини Гаврюшенко, найближчими роками підвищеним попитом користуватимуться робочі спеціальності (столяри, зварювальники, муляри, слюсарі, маляри, електрики, а також представники військово-промислового комплексу). Робочі місця точно будуть у програмістів, логістів, водіїв та психологів.

Будуть затребуваними професії критичної інфраструктури та виробничі посади. Думаю, що все більше жінок почнуть опановувати "традиційно чоловічі" професії, в яких будуть дуже успішними, оскільки професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень,

– підкреслює HR-спеціалістка.

Також нам знадобиться відновлення земельних ресурсів, оскільки величезна кількість орних земель зараз не в кращому стані. Знову ж таки – дорожнє будівництво, залізниці. І крім відновлення потрібне ще й оновлення.

Важливим напрямком для розвитку після війни має стати оборонна промисловість. Після війни збільшиться попит на медичних працівників, оскільки стрес, пережитий багатьма людьми, зокрема дітьми, серйозно позначається на їхньому ментальному та фізичному здоров'ї.

Окремо хочеться сказати про професію внутрішній туризм – впевнена, що багато іноземців захочуть після закінчення війни відвідати Україну та побачити на власні очі цю сміливу країну, її людей, які так завзято захищали свою батьківщину та її незалежність, побачити, як вона відновлюється та розквітає,

– ділиться Гаврюшенко.

Перелік затребуваних професій в Україні у 2023 році, на думку Валентини Гаврюшенко, виглядатиме так:

Професійні військові – у зв’язку з нападом на Україну військ РФ тепер усім стало зрозумілим, що без доброї армії країні завжди загрожуватиме небезпека нападу від таких підлих сусідів.

– у зв’язку з нападом на Україну військ РФ тепер усім стало зрозумілим, що без доброї армії країні завжди загрожуватиме небезпека нападу від таких підлих сусідів. Медики – лікарі (особливо кардіологи, реаніматологи, хірурги), медсестри, з добрими знаннями та досвідом будуть потрібні країні, і зарплата їх значно підвищиться.

– лікарі (особливо кардіологи, реаніматологи, хірурги), медсестри, з добрими знаннями та досвідом будуть потрібні країні, і зарплата їх значно підвищиться. Психологи – багатьом людям, які пережили жахи війни, ще тривалий час знадобиться допомога психологів та психотерапевтів. Тому здобути нову професію або підвищити рівень вже наявної – більш ніж актуально на сьогодні і на майбутнє.

– багатьом людям, які пережили жахи війни, ще тривалий час знадобиться допомога психологів та психотерапевтів. Тому здобути нову професію або підвищити рівень вже наявної – більш ніж актуально на сьогодні і на майбутнє. Будівельники – найбільш потрібними будуть усі будівельні спеціальності для відновлення України після війни, а це точно не на один рік. Інженери, проектувальники, архітектори, дизайнери, а також представники робочих спеціальностей (маляри, штукатури, лицювальники) завжди знайдуть собі роботу в Україні майбутнього. Також дуже затребувані будуть будівельники мостів та доріг.

– найбільш потрібними будуть усі будівельні спеціальності для відновлення України після війни, а це точно не на один рік. Інженери, проектувальники, архітектори, дизайнери, а також представники робочих спеціальностей (маляри, штукатури, лицювальники) завжди знайдуть собі роботу в Україні майбутнього. Також дуже затребувані будуть будівельники мостів та доріг. Логісти – щоб досягти хороших результатів у постачанні продукції, необхідних матеріалів для будівництва, ремонту, відновлення інфраструктури, продовольчого забезпечення країни, потрібна хороша логістична система. Тому фахівці цієї галузі будуть дуже потрібні після війни в період відновлення України, та й багато років після цього.

– щоб досягти хороших результатів у постачанні продукції, необхідних матеріалів для будівництва, ремонту, відновлення інфраструктури, продовольчого забезпечення країни, потрібна хороша логістична система. Тому фахівці цієї галузі будуть дуже потрібні після війни в період відновлення України, та й багато років після цього. Енергетики – не лише Україна, у ході війни вся Європа зрозуміла, що потрібно шукати джерела своїх енергетичних ресурсів, щоб не залежати від сусідів, особливо таких неблагонадійних, як Росія. Тому у сфері енергетики на країну чекає прорив, і фахівці будуть особливо затребувані.

– не лише Україна, у ході війни вся Європа зрозуміла, що потрібно шукати джерела своїх енергетичних ресурсів, щоб не залежати від сусідів, особливо таких неблагонадійних, як Росія. Тому у сфері енергетики на країну чекає прорив, і фахівці будуть особливо затребувані. Інженери, науковці, розробники у сфері оборонної промисловості завжди знайдуть роботу в Україні завтрашнього дня. Будуть потрібні приватні компанії, які зможуть якісно виконувати державні замовлення в цій галузі. Тут же знайдуть застосування і військові з досвідом ведення бойових дій.

завжди знайдуть роботу в Україні завтрашнього дня. Будуть потрібні приватні компанії, які зможуть якісно виконувати державні замовлення в цій галузі. Тут же знайдуть застосування і військові з досвідом ведення бойових дій. Викладачі – щоб побудувати Україну майбутнього, яка буде на голову вище за ту, якою вона була до війни, буде потрібна безумовно якісна освіта для здобуття висококласних фахівців у всіх перерахованих галузях. Вчителі, викладачі повернуть собі колишню престижність. А їхня робота стане затребуваною та оціненою належним чином.

На яку зарплату розраховувати у 2023 році

Зараз мінімальна зарплата в Україні складає 6 700 гривень , такою вона залишиться й у наступному році, згідно з бюджетом-2023.

в Україні складає , такою вона залишиться й у наступному році, згідно з бюджетом-2023. Середня зарплата у 2023 році становитиме 18 261 гривні, це випливає з пояснювальної записки до бюджету. Там зазначається, що середня зарплата зросте, однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

По зарплатні прогнозують ніби зріст, але інфляція все з'їсть. Та й економічний ріст на 2023 прогноз нам порізали. Тому ніяких райдужних перспектив не очікую,

– ділиться Пашкіна.

Цікаво! Згідно зі статистикою Robota.ua, середня зарплата у грудні становить 15 тисяч гривень. А кількість вакансій із заробітною платою у 13 – 18 тисяч гривень – 9 644, що є найвищим показником.

В яких галузях зарплата зростатиме

Валентина Гаврюшенко зазначає, що заробітні плати, особливо у галузях, що є критичними для економіки, будуть зростати різними темпами:

у приватному секторі більш жваво,

у державному — зважаючи на можливості держбюджету.

Наразі зростання заробітних плат буде залежати як від наданої допомоги Україні, так і від швидкості відновлення економіки,

– додає експертка з ринку праці.

Нагадаємо! Макрофінансова допомога, котру утримує Україна від донорів не може йти на військові потреби, лише на соціальну сферу. Відтак кошти від партнерів йдуть на фінансування зарплат, пенсій та інших соціальних виплат. Тому й розмір зарплат та їх підвищення залежатиме від регулярності та розміру цих надходжень. До слова, про це повідомляв раніше й голова Податкового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу.

Доходи українців стабільними не будуть

HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко вважає, що українцям слід змиритись, що доходи працівників уже не будуть такими стабільними та конкурентними, як до повномасштабного вторгнення, особливо, враховуючи інфляцію. Тому рівень заробітної плати може лишатись на такому ж рівні.

Наступного року прогнозується зменшення обсягів виробництва до 25% та скорочення економіки країни на 30%. Спад економіки розвіює сподівання щодо збільшення заробітних плат. По рівню зарплатні ми відкотимося до показників 2014 – 2015 років. У кращому разі — 2016 року в доларовому еквіваленті, з огляду на умови та виклики сьогодення,

– ділиться вона.

Цікаво! Згідно з готівковим курсом мінімальна зарплата зараз становить близько 167,5 долара, а середня – у межах 364 доларів. Якщо порівняти, то мінімальна зарплата у лютому 2022 року становила 162 долари.