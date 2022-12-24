Ситуация на рынке труда в этом году

В Украине сейчас 239 тысяч безработных граждан, что является самым низким показателем с 2003 года. Такие данные приводит Служба занятости по состоянию на 1 декабря.

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В Центре занятости сообщают тоже неутешительную статистику: на одно рабочее место в некоторых областях может быть более 10 желающих. Следовательно, конкуренция на определенные вакансии просто безумная.

Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, в комментарии 24 каналу, подчеркивает, что прогноз по безработице в Украине неутешителен и приводит статистику он НБУ, где в этом году процент безработицы по компаниям составил 28,9 против 9,8% в прошлом году. В последующие годы ожидается спад, однако не такими быстрыми темпами, как хотелось бы: до 27% в 2023 году и 18,2% в 2024 году.

Обратите внимание! Замминистра экономики Татьяна Бережная в эфире Украинского радио заявила, что в конце 2022 года в Украине 2,6 миллиона безработных. В следующем году их количество вырастет до чуть более 2,8 миллиона безработных.

Каким будет уровень безработицы в 2023 году

HR-специалистка Валентина Гаврюшенко, в комментарии 24 каналу, рассказала, что восстановление экономики будет постепенно стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике.

По прогнозам Нацбанка, уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться, но на фоне войны и падения экономики он еще долго будет оставаться высоким, в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, понижение до 18,2% прогнозируют в 2024 году.

Валентина Гаврюшенко HR-специалист, эксперт по рынку труда Молодежь и украиницы среднего возраста уехали за границу и часть квалифицированных кадров не вернется на Родину, это тоже отрицательно сказывается на экономике. Кадровый голод приведет к тому, что работодателям придется заманивать людей на работу высокими зарплатами. В частности, с высокой вероятностью такая ситуация возможна в строительстве и на производственных мощностях, значительно пострадавших из-за войны войны.

Пособие по безработице

Пока в Украине действует военное положение, украинцы не могут получать помощь дольше трех месяцев. Что касается размера суммы, то она выплачивается в зависимости от продолжительности периода безработицы:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100%,

в дальнейшем – 50%.

Максимальный размер выплат по безработице также изменился в связи с военным положением. Теперь это не 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, а минимальная зарплата – 6 700 гривен. Минимальный же размер составляет от 1800 до 650 гривен в зависимости от трудового стажа.

Заметьте! Статус безработного предоставляется теперь только при наличии страхового стажа в течение 12 месяцев подряд на момент потери работы.

Самые востребованные вакансии в следующем году

Изменился ли рынок вакансий

По мнению Татьяны Пашкиной, ни ковид, ни война глобально рынок и его структуру не изменили. Поэтому она надеется, что такая тенденция будет прослеживаться и дальше. Следовательно, востребованными будут вакансии в сфере торговля-продажи, производство, маркетинг, админперсонал и т.п..

Татьяна Пашкина HR-маркетолог, автор книги, эксперт по рынку труда Надеюсь, прибавятся строители, будет больше производственных профессий, возобновится спрос на ІТ и т.д.

Какие профессии будут пользоваться спросом

По мнению Валентины Гаврюшенко, в ближайшие годы повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности (столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса). Рабочие места точно будут у программистов, логистов, водителей и психологов.

Будут востребованы профессии критической инфраструктуры и производственные должности. Думаю, что все больше женщин начнут овладевать "традиционно мужскими" профессиями, в которых будут очень успешными, поскольку профессионализм не имеет гендера, возраста и каких-либо других ограничений,

– подчеркивает HR-специалистка.

Также нам понадобится восстановление земельных ресурсов, поскольку огромное количество пахотных земель сейчас не в лучшем состоянии. Опять же – дорожное строительство, железные дороги. И кроме возобновления нужно еще и обновление.

Важным направлением развития после войны должна стать оборонная промышленность. После войны увеличится спрос на медицинских работников, поскольку стресс, испытываемый многими людьми, в частности детьми, серьезно сказывается на их ментальном и физическом здоровье.

Отдельно хочется сказать о профессии внутренний туризм – уверена, что многие иностранцы захотят по окончании войны посетить Украину и увидеть своими глазами эту храбрую страну, ее людей, которые так упорно защищали свою родину и ее независимость, увидеть, как она восстанавливается и расцветает,

– делится Гаврюшенко.

Список востребованных профессий в Украине в 2023 году, по мнению Валентины Гаврюшенко, будет выглядеть так:

Профессиональные военные – в связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать опасность нападения от таких подлых соседей.

– в связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать опасность нападения от таких подлых соседей. Медики – врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры, с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.

– врачи (особенно кардиологи, реаниматологи, хирурги), медсестры, с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится. Психологи – многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов. Поэтому получить новую профессию или повысить уровень уже имеющейся – более чем актуально сегодня и на будущее.

– многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго понадобится помощь психологов и психотерапевтов. Поэтому получить новую профессию или повысить уровень уже имеющейся – более чем актуально сегодня и на будущее. Строители – наиболее нужными будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это точно не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики) всегда найдут себе работу в Украине будущего. Также очень востребованы будут строители мостов и дорог.

– наиболее нужными будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны, а это точно не на один год. Инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры, а также представители рабочих специальностей (маляры, штукатуры, облицовщики) всегда найдут себе работу в Украине будущего. Также очень востребованы будут строители мостов и дорог. Логисты – чтобы добиться хороших результатов в поставках продукции, необходимых материалов для строительства, ремонта, восстановления инфраструктуры, продовольственного обеспечения страны, нужна хорошая логистическая система. Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины, и многие годы после этого.

– чтобы добиться хороших результатов в поставках продукции, необходимых материалов для строительства, ремонта, восстановления инфраструктуры, продовольственного обеспечения страны, нужна хорошая логистическая система. Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины, и многие годы после этого. Энергетики – не только Украина, в ходе войны вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как Россия. Поэтому в сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты будут особенно востребованы.

– не только Украина, в ходе войны вся Европа поняла, что нужно искать источники своих энергетических ресурсов, чтобы не зависеть от соседей, особенно таких неблагонадежных, как Россия. Поэтому в сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты будут особенно востребованы. Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности всегда найдут работу в Украине завтрашнего дня. Потребуются частные компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области. Здесь же найдут применение и военные с опытом ведения боевых действий.

всегда найдут работу в Украине завтрашнего дня. Потребуются частные компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области. Здесь же найдут применение и военные с опытом ведения боевых действий. Преподаватели – чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется безусловно качественное образование для получения высококлассных специалистов во всех перечисленных отраслях. Учителя, преподаватели вернут себе прежнюю престижность. А их работа станет востребована и оценена должным образом.

На какую зарплату рассчитывать в 2023 году

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 700 гривен , такой она останется и в следующем году, согласно бюджету-2023.

в Украине составляет , такой она останется и в следующем году, согласно бюджету-2023. Средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну, это следует из объяснительной записки к бюджету. Там отмечается, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.

По зарплате прогнозируют якобы рост, но инфляция все съест. Да и экономический рост на 2023 год прогноз нам порезали. Поэтому никаких радужных перспектив не ожидаю,

– делится Пашкина.

Любопытно! Согласно статистике Robota.ua, средняя зарплата в декабре составляет 15 тысяч гривен. А количество вакансий с заработной платой в 13 – 18 тысяч гривен – 9 644, что является самым высоким показателем.

В каких отраслях зарплата будет расти

Валентина Гаврюшенко отмечает, что заработные платы, особенно в отраслях, которые являются критическими для экономики, будут расти разными темпами:

в частном секторе более живо,

в государственном — учитывая возможности госбюджета.

Теперь рост заработных плат будет зависеть как от оказанной помощи Украине, так и от скорости восстановления экономики,

– добавляет эксперт по рынку труда.

Напомним! Макрофинансовая помощь, получаемая Украиной от доноров, не может идти на военные нужды, только на социальную сферу. Следовательно, средства от партнеров идут на финансирование зарплат, пенсий и других социальных выплат. Поэтому размер зарплат и их повышение будет зависеть от регулярности и размера этих поступлений. К слову, об этом сообщал ранее и глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.

Доходы украинцев стабильными не будут

HR-специалист Валентина Гаврюшенко считает, что украинцам следует смириться, что доходы работников уже не будут такими стабильными и конкурентными, как до полномасштабного вторжения, особенно, учитывая инфляцию. Поэтому уровень заработной платы может оставаться на таком же уровне.

В следующем году прогнозируется уменьшение объемов производства до 25% и сокращение экономики страны на 30%. Спад экономики рассеивает надежду на увеличение заработных плат. По уровню зарплаты мы откатимся к показателям 2014 – 2015 годов. В лучшем случае — 2016 в долларовом эквиваленте, учитывая условия и вызовы настоящего,

– делится она.

Любопытно! Согласно наличному курсу, минимальная зарплата сейчас составляет около 167,5 доллара, а средняя – в пределах 364 долларов. Если сравнить, то минимальная зарплата в феврале 2022 года составляла 162 доллара.